Recoñecemento á Ruta Xacobea
O Plan Xacobeo gaña o Premio Servir de Rotarios de Galicia
A entrega é o venres 6 en Los Abetos e acompañarase cun xantar de traballo
A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo vén de merecer o Premio Servir dos Clubes Rotarios de Galicia 2025-26. Unha decisión tomada por unanimidade en resposta ao seu «gran labor realizado dende a súa creación, potenciando os Camiños de Santiago, recuperando lugares abandonados e incrementando de forma notable a chegada de peregrinos» a Santiago.
O premio entrégase este venres no Gran Hotel Los Abetos ás 14 horas e rematará nun xantar de traballo e unha parte do prezo desta comida doarase á ONG ACEM (Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson, ELA e outras enfermidades neurodexenerativas).
Rotary International conta con máis de 1.400.000 rotarios agrupados e máis de 46 clubes e ten presenza en 200 países e o Premio Servir é o máis importante galardón da entidade.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
- La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago
- Crónica social compostelana | Comida de extrabajadores de la desaparecida empresa Daviña