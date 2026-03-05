Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recoñecemento á Ruta Xacobea

O Plan Xacobeo gaña o Premio Servir de Rotarios de Galicia

A entrega é o venres 6 en Los Abetos e acompañarase cun xantar de traballo

Caminantes fotografiando las esculturas de los Peregrinos en el Monte do Gozo

El Correo Gallego

Santiago

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo vén de merecer o Premio Servir dos Clubes Rotarios de Galicia 2025-26. Unha decisión tomada por unanimidade en resposta ao seu «gran labor realizado dende a súa creación, potenciando os Camiños de Santiago, recuperando lugares abandonados e incrementando de forma notable a chegada de peregrinos» a Santiago.

O premio entrégase este venres no Gran Hotel Los Abetos ás 14 horas e rematará nun xantar de traballo e unha parte do prezo desta comida doarase á ONG ACEM (Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson, ELA e outras enfermidades neurodexenerativas).

Rotary International conta con máis de 1.400.000 rotarios agrupados e máis de 46 clubes e ten presenza en 200 países e o Premio Servir é o máis importante galardón da entidade.

La reflexión de un venezolano en Santiago tras las críticas recibidas por usar el gallego: «Se falo tan mal, non me escoites»

