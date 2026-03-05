Oportunidad de negocio por 85.000 euros: se vende albergue en el Camino de Santiago

La comarca berciana vuelve a situarse en el radar de los emprendedores del turismo con una oferta poco habitual: un albergue en venta, listo para funcionar, en el centro de Vega de Valcarce (León) y a pie de Camino. El inmueble, anunciado por 85.000 euros y gestionado por Sip4 Inmobiliaria, se presenta como una oportunidad de negocio de baja inversión inicial en una de las rutas jacobeas con mayor tránsito de peregrinos.

La propiedad se distribuye en planta baja y primera planta y está planteada para la explotación turística desde el primer día. Cuenta con cinco habitaciones con capacidad para literas, cuatro baños, cocina, y dos salones destinados a zonas comunes, uno de los elementos más valorados por los caminantes para descansar, socializar y planificar la etapa siguiente. Entre sus características, incorpora ventanas Climalit y figura como reformado, lo que reduce la necesidad de obras y facilita el arranque de la actividad.

El atractivo del inmueble se apoya, sobre todo, en la ubicación: Vega de Valcarce es paso obligado del Camino de Santiago Francés, con un flujo constante de viajeros durante gran parte del año. Esa continuidad convierte a este tipo de alojamientos en una fórmula especialmente interesante para quien busque un negocio vinculado al turismo de paso, con demanda recurrente y posibilidades de diversificación.

Además de su uso como albergue, el inmueble abre la puerta a otros formatos de explotación: casa rural, alojamiento para peregrinos con servicios complementarios o incluso un modelo mixto que combine camas compartidas y estancias privadas.

Quienes conocen el mercado destacan que por 85.000 euros es difícil encontrar un negocio turístico operativo en un punto con tanta demanda y visibilidad. Para perfiles emprendedores o pequeños inversores, la venta de este albergue representa una entrada accesible al negocio jacobeo, con el potencial de empezar a generar ingresos en una de las rutas más reconocidas de Europa.