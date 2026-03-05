Una fuga deja dos personas intoxicadas por inhalación de gas en Santiago

Dos personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario en Santiago a última hora de este miércoles después de sufrir una intoxicación por inhalación de gas debido a una fuga en el conducto del butano de su vivienda.

Según informa el 112 Galicia, el suceso ocurrió en una vivienda de la plaza de San Roque, concretamente en el número 2 de la rúa do Hospitaliño. Fue un particular el que contactó en torno a las 23:30 horas con el servicio de emergencias, al detectar que un familiar presentaba síntomas de intoxicación por gas, indicando que podía tratarse de un calentador que funcionaba con bombonas.

Con esta información, desde el 112 dieron aviso a los Bomberos de Santiago, quienes confirman a EL CORREO GALLEGO que, tras su llegada a la vivienda, "se encontraron una fuga en una bombona de butano y una gran cantidad de concentración de gas". Por ello, y tras localizar el escape situado en "una pequeña fuga en el conducto", procedieron a "cerrar las llaves de paso y ventilar el inmueble".

Hasta la vivienda también acudieron efectivos de la Policía Local y Nacional de Santiago, así como un técnico especializado de la empresa suministradora del gas y los servicios sanitarios, que evacuaron a dos personas afectadas por una intoxicación de gas.

No tiene que ver con lo ocurrido en diciembre

El pasado mes de diciembre, dos mujeres tenían que ser trasladadas al hospital por intoxicación de monóxido de carbono en la misma rúa do Hospitaliño debido a la mala combustión de una caldera, que afectó a varias viviendas y las mantuvo precintadas mientras se localizaba el origen del gas.

Las viviendas de la rúa do Hospitaliño precintadas en el mes de diciembre por la mala combustión de una caldera / ECG

Un suceso que desde Bomberos confirman que "no tiene nada que ver" con el ocurrido este miércoles, ya que los inmuebles afectados entonces, colindan entre sí en el lado opuesto de la calle.