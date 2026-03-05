Compostela Aberta rechaza el modelo de concesión del agua en Santiago mientras el BNG analiza opciones para el contrato

El debate político entorno a la gestión del agua continúa. Compostela Aberta avisa de que "nunca apoyará el modelo de concesión" mientras desde el BNG la portavoz municipal Míriam Louzao indica que en este momento se "analizan todas las opciones". Con el contrato con Veolia (antigua Viaqua) en precario tras acabarse las prórrogas en 2019, los grupos municipales siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué modelo es mejor. La alcaldesa Goretti Sanmartín ha asegurado que se tomará unos días de reflexión para ver que pasos dar a continuación. "Lo que si tenemos claro es que no vamos a quedar paradas, que vamos a seguir trabajando en el proceso", indicó esta mañana Louzao.

El pleno de la semana pasada rechazó la propuesta de que sea una compañía privada la que asuma el servicio tras convocar un nuevo concurso. La opción del bipartito era apostar por la gestión público-privada con la creación de una empresa mixta, pero el resto de grupos habían defendido el modelo concesional en la comisión creada meses atrás para analizar el tema. Esta fue la propuesta que llegó al pleno en el que el PP decidió abstenerse. El sí de los concejales del PSOE y los no adscritos no fueron suficientes y la solución al servicio del agua quedó bloqueada. BNG y CA votaron en contra del modelo concesional.

Desde Compostela Aberta, María Rozas defiende los informes solicitados indican que si desde 2019 se hubiese optado por tomar el control municipal de la gestión del agua se podrían haber invertido ya unos 18 millones de euros en arreglar una red en la que, de media, rompe una tubería cada día. La tenienta de alcaldesa insistió en que le parece un "esperpento" lo que está ocurriendo con el contrato del agua y denunció "una falta de rigor y de responsabilidad por diferentes fuerzas políticas, principalmente el Partido Popular". Recordó que el PP bloqueó la creación de una empresa mixta e hizo que se llevara otra propuesta al pleno para "también bloquearla".Rozas también llamó al PSOE a explicar por qué en municipios como Ames «se creó una empresa mixta 100%».

«Cobardía»

En los últimos días, el líder de los populares Borja Verea ha pedido al BNG que vuelva a llevar al pleno la concesión y vote a favor si quiere desbloquear el contrato del agua, pero acusó a Sanmartín de actuar con «cobardía» ante la postura de sus socios de gobierno, Compostela Aberta. La alcaldesa aseveró el martes que si la semana pasada se hubiese sacado adelante la propuesta respetarían la decisión democrática y se trabajaría en los informes necesarios para poner en marcha un nuevo concurso.

Louzao insistió ayer en que «la gestión del agua no puede seguir así bloqueada». Afirmó que «tenemos que avanzar y, por tanto, este Gobierno seguirá avanzando», pero insistió en que «que estamos reflexionando y analizando todas las posibilidades para ver qué camino tomar». Rozas consideró ayer la reflexión necesaria y alertó de que cualquier solución no llegará a corto plazo.