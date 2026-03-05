Senén Barro: «Hai que saber integrar as máquinas no proceso educativo»

Poden pensar as máquinas? Esa pregunta grande como el mar da título al nuevo libro del doctor en Física, Senén Barro. Fue presentado ese miércoles en Santiago en la librería Follas Novas ante unas 75 personas. El hecho de que ya en 1947 el matemático Alan Turing pronunciara una conferencia llamada ¿Puede pensar una máquina?, revela que el actual bum de la inteligencia artificial (IA) no debe ocultar que esa área de investigación cumple 70 años, como se recordó en el coloquio que hiló la presentación, donde el autor estuvo arropado por la periodista Tania Fernández Lombao y el editor Henrique Alvarellos.

Pensar humano y maquinal

Senén Barro (As Pontes, 1962), director científico del Citius (Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la USC, donde fue rector de 2002 y 2010), empezó por responder al interrogante que lanza el libro. «Sí, claro, que as máquinas poden pensar pero non é un pensar humano é un pensar maquinal. É un pensar desde un punto de vista práctico pero son capaces de abstraer e analizar información, tomar decisións, incluso de forma plenamente autónoma e aprender».

Y el catedrático de Ciencias de la Computación e IA y colaborador de EL CORREO GALLEGO, añadió: «Hoxe non sabemos todavía como se construe un pensamento no noso cerebro. A neurociencia todavía non deu cunha resposta plena».

"Un reto"

Apuntó que si la respuesta a la pregunta del libro se da desde un punto de vista «antropocéntrico propio do diccionario da RAG ou da RAE», solo podrían pensar las personas, «pero hoxe xa todos podemos compartir a idea de que as máquinas xa pensan», dijo durante un acto que sazonó la densidad del tema con alguna que otra broma y alusiones a su familia y a los estudiantes presentes en el coloquio sobre un libro que «era un reto» del que se siente «contento».

«As máquinas nos poden resolver a vida en educación, en sanidade, no traballo, pero hai que saber usalas… Hai que saber integralas no proceso educativo. Hai que saber comunicar á xente onde poden estar os problemas e como evitalos. Hai que ter a prevención para que nos preocupemos especialmente de que os nosos fillos e fillas, os máis pequenos, os que todavía teñen que adquirir a linguaxe, o fagan porque se non os vamos a facer moi infelices», señaló pidiendo pedagogía al respecto.

Inversión "brutal" en IA

En un repaso a la historia del campo de la IA, Senén Barro recordó que se trata de un área científica y tecnológica que, por momentos, generó unas expectativas mucho mayores que los logros obtenidos, un pasado que desató recortes en la inversión que contrastan con el bum actual.

"Alphabet, que é a matriz de Google; Amazon; META e Microsoft, van a investir xuntas neste 2026 uns 650.000 millóns de dólares en infraestructuras e todo o que rodea a AI" Senén Barro — Director científico de CiTIUS

"Alphabet, que é a matriz de Google; Amazon; META e Microsoft, declararon que, entre as catro empresas, van a investir neste 2026 uns 650.000 millóns de dólares en infraestructuras e todo o que rodea a AI... algo brutal! Nunca na historia pasou algo parecido a isto".

Senén Barro recordó varios episodios del devenir histórico de la inteligencia artificial como el hecho de que, "desde 2005", no exista una sola persona capaz de ganar al ajedrez a una máquina especializada en ello, en alusión a un reto que a finales del pasado siglo XX ocupó las portadas de medio mundo cuando ya mostró esa dinámica el duelo entre Deep Blue, superordenador de IBM, y el entonces campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov.

Delegación cognitiva

Durante el coloquio de Senén Barro con la periodista Tania Fernández Lombao y el editor Henrique Alvarellos, el autor del libro Poden pensar as máquinas?, alertó del riesgo de entregar a la tecnología ciertos aspectos cuyo valor humanista cree necesario proteger, algo que él vincula con lo que denomina delegación cognitiva.

"A delegación cognitiva significaría que, na medida en que as máquinas cada vez son máis capaces á hora de realizar labores que, en principio, para que as realice unha persoa requiren capacidades cognitivas de grado medio o de grado alto, una boa formación, etcétera… o cerebro e vago por deseño, porque, evolutivamente, noso cerebro foi deseñado para aforrar enerxía, consume entre un 20 e un 25%5 da enerxía diaria dun ser humano, e agora temos abundancia onde temos abundancia, pero durante a evolución, non sabia cando ías a comer... e hoxe é moi tentador que aquelo que che causa esforzo, que necesita concentración, deixalo en mans das máquinas, e iso para una persoa coma min, para ben e para mal, é un problema da xente nova, se a xente nova non aprende o que nos aprendemos que esa labor de comunicarnos, de redactar, de ter una comprensión lectora alta para poder ler un texto, incluso textos que non son un tebeo, e poder entendelo, resumilo, facer un guión, comunicarlle a calquera despois de leerlo os aspectos máis relevantes que podemos atopar aí, todo ese proceso é moi custoso, empezamos desde moi pequeniños a apréndelo, pero é absolutamente indispensable para vivir neste mundo e en calquera mundo onde pretendamos ser felices e socializar. Ben, pois todo iso se pode ir devaluando ou non adquirindo precisamente porque cada vez hai máis máquinas que nos poden resolver iso".

"Noso cerebro foi deseñado para aforrar enerxía, consume entre un 20 e un 25%5 da enerxía diaria dun ser humano" Senén Barro — Doctor en Física y experto en IA

Puestos de trabajo en peligro y cobertura social

Respecto a la influencia en el mundo laboral y al candente tema sobre la influencia de la inteligencia artificial y los robots en la merma de las plantillas de determinadas empresas, Senen Barro, puso sobre la mesa la necesidad de que los Gobiernos tomen más conciencia de los riesgos sociales que ello puede suponer.

"Si somos capaces de redistribuír ben os recursos e a riqueza que se vai a derivar da IA, de ter políticas sociais que dean amparo a xente que, por circunstancias, xa non vai a poder traballar porque queda excluída do mercado laboral, si facemos que as empresas, a través dun acompañamento adecuado, non se fixen so en substituír o traballador por máquinas porque iso lles aforra cartos no curto prazo, se non que pensen en innovar e en transformar procesos co concurso de persoas e máquinas facendo o traballo de forma cooperativa, ese é o mundo feliz, cal é problema? Pois que hai unha serie de persoas que se van a preocupar que so sexa feliz para eles e o resto teremos que loitalo. Non estou chamando as armas", dijo Senen Barro generando sonrisas antes de matizar.

"Si pido que nos preocupemos porque, en xeral, os nosos gobernos non se están preocupando por este tema. Non hai un compromiso quizais porque non se percibe a gravidade ou quizais porque non se sabe como actuar... e para min, ese é un tema importante".

Público asistente

A la cita para presentar el libro Poden pensar as máquinas? acudieron el ex rector de la USC, Juan Viaño (entre 2014 y 2018), con quien Barro se saludó de forma efusiva; el secretario xeral da lingua, Valentín García; el presidente del Ateneo, Francisco Candela; el presidente de la Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela; el escritor y docente, Lito Baleato; o el librero Rafael Silva (en su casa), entre más asistentes.