El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores

El estallido de la guerra en Oriente Medio ya está teniendo efecto en los bolsillos de los compostelanos. Desde que el pasado sábado el ejército de los Estados Unidos lanzara conjuntamente con el de Israel la 'Operación Furia Épica' contra el régimen iraní, el precio de la gasolina no para de aumentar y en Santiago algunos surtidores ya superan los 1,75 euros por litro. Para comprobarlo, EL CORREO GALLEGO ha consultado la página de comparador de precios Komparing.com, cuyos datos reflejan esta repentina subida en pocos días.

Las más caras en Santiago

La gasolinera donde es más caro llenar el depósito este jueves en Santiago es la Staroil que se ubica en la vía de la Cierva, en Mercagalicia. En sus surtidores, repostar un litro de gasolina asciende a los 1,699 euros, mientras que el gasoil llega hasta los 1,758 euros.

Las siguientes de la lista son las gasolineras Cepsa de la rúa Amio y País Vasco, donde el litro de gasolina vale 1,679 euros y el de gasoil 1,659. En tercera posición de las gasolineras más caras actualmente en la capital de Galicia, se encuentran las de la compañía Repsol. En sus surtidores de la avenida Romero Donallo, Cruceiro da Coruña, O Restollal y la vía Edison, el litro de gasolina tiene un precio de 1,649, mientras que el gasoil cuesta 1,679 euros.

Dónde ahorrar unos euros

En el lado opuesto, dentro de la lista de las gasolineras más baratas para repostar en Santiago este jueves se encuentra la SBC del Cruciero da Coruña. Con un precio por litro de gasolina de 1,529 euros y de 1,569 por el de gasoil, se sitúa como la tercera opción más barata de Compostela.

La gasolinera Petroprix de la rúa Amio se sitúa como una de las más baratas para repostar este jueves en Santiago / Maps

Finalmente, en la primera y segunda posición de las gasolineras más económicas hoy en la capital gallega, se sitúan la Petroprix de la rúa Amio y la Plenergy de la rúa Polonia. En ambos establecimientos el litro de gasolina vale 1,519 y el de gasoil 1,499 euros el litro.