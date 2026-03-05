Captación de talento internacional en Santiago: el CiMUS lanza seis contratos predoctorales con sello María de Maeztu
Totalmente financiados y con una duración de cuatro años, el periodo de solicitudes ya está abierto hasta el 19 de abril
El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la USC da un nuevo impulso a la captación de talento internacional con la apertura de seis contratos predoctorales en el marco de su acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu recibida el año pasado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Los contratos, completamente financiados por la Agencia Estatal de Investigación y alineados con los Principios para la Formación Doctoral Innovadora establecidos por la Comisión Europea, están destinados al desarrollo integral de la carrera investigadora en las primeras etapas, incluyendo estancias internacionales y actividades formativas. El plazo para presentar solicitudes comienza este jueves y concluye el próximo 19 de abril.
Financiación completa por cuatro años
El programa ofrece un contrato de cuatro años con el siguiente salario bruto anual: 19.007,24 euros el primer y segundo año, 20.364,96 € el tercer año y 25.456,06 € el cuarto año. Además, el programa proporciona 7.000 euros para financiar estancias de investigación en otras instituciones de I+D, así como la cobertura de las tasas de matrícula del programa de doctorado durante todo el periodo de cuatro años.
Este programa incluye además talleres y actividades de mentoría que fomentan el desarrollo personal y profesional. El centro organiza periódicamente seminarios y reuniones, impartidos por destacados expertos internacionales en el ámbito biomédico, que permiten a los participantes ampliar sus conocimientos y su red de contactos profesionales.
Las personas seleccionadas deben realizar una estancia de investigación internacional de al menos tres meses y participar en actividades de divulgación científica, como congresos y eventos especializados. También deben presentar su trabajo durante el Workshop anual del CiMUS.
Proyectos de investigación a los que pueden optar los candidatos
Las personas candidatas a los seis contratos predoctorales María de Maeztu podrán integrarse en nueve proyectos de investigación punteros, con acceso a infraestructuras avanzadas y un ecosistema que favorece la interacción entre investigación básica y traslacional.
- Diseño y caracterización denanopartículas cargadasde ARNip/ARNmpara eltratamiento de lafibrosis hepática.Dirigido por Rubén Nogueiras Pozo y María José Alonso Fernández
- Modificaciones de ARN en elementos transponibles durante las transiciones tempranas del destino celular y el cáncer. A cargo de los investigadores principales Diana Guallar Artal y Miguel Fidalgo Pérez
- Papel delSUMO extracelularen lainfección viral,la activacióninmune yla progresióndel cáncer. Liderado por Carmen Rivas Vázquez e Iria Gómez Touriño
- Regulación circadiana de la respuesta a la radioterapia en gliomas adultos y pediátricos. Bajo la dirección de Olga Barca Mayo y Yolanda Prezado Alonso
- Reprogramaciónparcial genéticay químicade laobesidad yel síndromemetabólico. Con la dirección de Manuel Collado Rodríguez y Sulay Tovar Carro
- Papel del estrógeno en la configuración de los circuitos neuromoduladores cerebrales. Dirigido por Alba Vieites Prado e Ismael González García
- Vesículas extracelulares como mediadores de la comunicación astrocito-neurona en la enfermedadde Parkinson. Con la dirección deAna Isabel Rodríguez Pérezy José Manuel Castro Tubío
- Control periféricode lahomeostasis delos órganosmetabólicos. Acargo deMarta Varela Rey y Ashwin Woodhoo
- Reprogramación inflamatoria de la barrera hematoencefálica como factor temprano de caquexia asociada al cáncer. Con la dirección de Rosa Señarís Rodríguez & Dolores Viña Castelao
