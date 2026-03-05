Captación de talento internacional en Santiago: el CiMUS lanza seis contratos predoctorales con sello María de Maeztu

El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la USC da un nuevo impulso a la captación de talento internacional con la apertura de seis contratos predoctorales en el marco de su acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu recibida el año pasado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los contratos, completamente financiados por la Agencia Estatal de Investigación y alineados con los Principios para la Formación Doctoral Innovadora establecidos por la Comisión Europea, están destinados al desarrollo integral de la carrera investigadora en las primeras etapas, incluyendo estancias internacionales y actividades formativas. El plazo para presentar solicitudes comienza este jueves y concluye el próximo 19 de abril.

Financiación completa por cuatro años

El programa ofrece un contrato de cuatro años con el siguiente salario bruto anual: 19.007,24 euros el primer y segundo año, 20.364,96 € el tercer año y 25.456,06 € el cuarto año. Además, el programa proporciona 7.000 euros para financiar estancias de investigación en otras instituciones de I+D, así como la cobertura de las tasas de matrícula del programa de doctorado durante todo el periodo de cuatro años.

Este programa incluye además talleres y actividades de mentoría que fomentan el desarrollo personal y profesional. El centro organiza periódicamente seminarios y reuniones, impartidos por destacados expertos internacionales en el ámbito biomédico, que permiten a los participantes ampliar sus conocimientos y su red de contactos profesionales.

Las personas seleccionadas deben realizar una estancia de investigación internacional de al menos tres meses y participar en actividades de divulgación científica, como congresos y eventos especializados. También deben presentar su trabajo durante el Workshop anual del CiMUS.

Proyectos de investigación a los que pueden optar los candidatos

Las personas candidatas a los seis contratos predoctorales María de Maeztu podrán integrarse en nueve proyectos de investigación punteros, con acceso a infraestructuras avanzadas y un ecosistema que favorece la interacción entre investigación básica y traslacional.