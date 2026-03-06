Crujeiras y Flores se disputan el voto del electorado de Nogueira tras quedarse sin su apoyo

La catedrática de Derecho Administrativo Alba Nogueira anunció este jueves que no apoyará ni a Rosa Crujeiras ni a Maite Flores en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la Universidade de Santiago, tras los encuentros mantenidos con ambas candidatas. La decisión fue comunicada después de una larga reunión celebrada en la tarde del jueves con el Colectivo Proxecto Universidade, integrado por más de 40 claustrales electos que respaldaron a Nogueira en la primera vuelta, en la que obtuvo el 15 % del voto ponderado.

En un comunicado, el colectivo afirma que «no se ve representado» por ninguna de las dos candidaturas y que tampoco observa «garantías de que se cumplan los objetivos programáticos» que han tratado de negociar en los últimos días. Asimismo, señalan que Crujeiras «non respondeu nin expresou publicamente un posicionamento claro» respecto a tres cuestiones planteadas por Nogueira: el «equilibrio» entre investigación y docencia en todas las áreas de la USC, un «diagnóstico claro» sobre el estado de la autonomía universitaria y la «recondución» del proceso de reforma estatutaria «sobre a base de principios democráticos e de deliberación colectiva». En el caso de Flores, el colectivo agradeció el documento que la candidata les hizo llegar este mismo jueves, aunque apuntaron que «recollía algún dos puntos que se trataban e deixaba fóra significativamente outros».

Flores: «Trataremos de conseguir eses apoios a título individual»

Desde la candidatura de Flores agradecieron la «predisposición á escoita e ao diálogo» mostrada por el grupo de Nogueira. Sobre el documento remitido, consideran que «responde con claridade ás principais inquedanzas» trasladadas por el colectivo, entre ellas la defensa de la universidad pública, el ejercicio de la autonomía universitaria, el protagonismo de las Ciencias Sociales y Jurídicas y de las Humanidades, la protección de la investigación y el proceso de reforma estatutaria.

Aunque reconocen que les habría gustado un pronunciamiento público de apoyo, señalan que «respetamos a súa decisión de deixar o exercicio do voto á consideración soberana de cada unha das persoas que conforman o seu grupo». Con el objetivo de conformar «un equipo reitoral no que se vexan representadas todas as sensibilidades», la candidatura tratará de «conseguir eses apoios a título individual» en los últimos días de campaña.

Asimismo, y a la luz de los resultados de la primera vuelta, la candidatura de Flores considera que el voto en blanco supondría «un apoio indirecto» a Crujeiras. Esta interpretación surge a raíz del comunicado del colectivo de Nogueira, en el que se señala que «deixamos á consideración soberana das persoas que nos integran a decisión de votar en branco ou por aquela opción que consideren menos lesiva para os intereses colectivos da USC», al tiempo que subrayan que «non consideramos positiva a abstención».

Crujeiras: «Tendemos a man a Nogueira para que este proxecto sexa tamén o seu»

Por su parte, desde la candidatura de Crujeiras manifestaron su deseo de «contar co apoio das persoas que na primeira volta confiaron en Alba». «Tendemos a man para que este proxecto sexa tamén o seu, porque a universidade que queremos construír precisa da forza e do compromiso de toda a comunidade», afirmaron.

En relación con las cuestiones que el colectivo de Nogueira considera fundamentales, desde esta candidatura defienden que «xa os tiñamos como principios reitores» y que no fueron asumidos para captar apoyos, sino que forman parte de su proyecto «dende o comezo».

Recta final de la campaña: este viernes se enfrentan al debate con la comunidad universitaria

Las candidatas a rectora afrontan los últimos días de encuentros con la comunidad universitaria para profundizar sobre sus programas y conseguir el apoyo de cara a la votación definitiva.

Hoy se verán las caras en el debate organizado por el Consello do Estudantado que tendrá lugar en la Facultade de Ciencias Políticas, a las 18.00 horas. Antes, Crujeiras visitará varias facultades, como Ciencias da Educación en el Campus Norte, Relacións Laborais y Ciencias Políticas. Flores, por su parte, también tenía marcado para este viernes pasarse por Ciencias da Educación (Campus Norte e Campus Sur), Física y Filoloxía.

La campaña concluye el próximo lunes 9, y el martes las candidatas afrontarán la jornada de reflexión, previa a la votación del día 11, de la que saldrá la primera rectora de la USC.