Crujeiras incorpora a su equipo al doctor González Juanatey: "Liderará a estratexia biosanitaria da USC"

La candidata a rectora de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, anunció este viernes la incorporación del doctor José Ramón González Juanatey a su equipo como delegado para la Estratexia de Ciencias da Saúde. Catedrático de la USC y referente en medicina cardiovascular, González Juanatey finalizó en noviembre pasado su labor asistencial como jefe de Cardiología en el Hospital Clínico, aunque mantiene su actividad como docente e investigador.

“Referente indiscutible en el ámbito biosanitario, asumirá la responsabilidad de coordinar e impulsar la política académica e investigadora de la USC en este ámbito estratégico”, señaló Crujeiras tras reunirse con Juanatey en el Campus Sur, acompañada de miembros de su equipo.

Durante la presentación, la candidata explicó que de cara a los próximos años "imos afrontar o reto estratéxico de consolidar e fortalecer o sistema de formación e investigación de excelencia en Ciencias da Saúde que, dende a nosa universidade para todo o país, se vén construíndo arredor dos nosos centros docentes e de investigación, en estreita colaboración co Hospital e co Instituto de Investigación Sanitaria”.

El objetivo de "reforzar a resposta institucional" tras la polémica del grado de Medicina

Crujeiras destacó la necesidad de dotar a la USC de una respuesta institucional más sólida y coordinada en un momento clave para el futuro de los estudios de salud en Galicia. “A recente controversia arredor do grao de Medicina puxo de manifesto a necesidade de reforzar unha resposta institucional sólida, coordinada e transversal que preserve o papel protagonista da USC na formación do persoal sanitario en Galicia, e tamén na investigación de vangarda no ámbito biosanitario que estamos a desenvolver”, apuntó.

En este contexto, la candidata subrayó que la incorporación de González Juanatey responde a la necesidad de contar con un “liderado solvente e de recoñecido prestixio” para afrontar estos desafíos y expresó su agradecimiento por sumarse a su proyecto.

Con la creación de esta delegación y el nombramiento de González Juanatey, la candidatura de Crujeiras apuesta por un modelo que “integre a docencia, a investigación clínica e a transferencia de coñecemento ao sistema sanitario e á sociedade”.