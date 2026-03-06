Cocina
La cuarta edición de ‘Talentos by Abril’ se decide en Santiago
La final del certamen gastronómico será el día 13 en el Centro Superior de Hostelería de Galicia
El Centro Superior de Hostelería de Galicia, situado en A Barcia, acogerá el próximo viernes 13 de marzo la final de la cuarta edición de ‘Talentos by Abril’, el certamen gastronómico en el que compiten jóvenes cocineros de toda España. Solo ocho alumnos de centros de formación procedentes de Asturias, Castilla La Mancha, Castilla León, Galicia, Madrid y País Vasco disputarán la final en Santiago. Un jurado compuesto por seis expertos designará al ganador.
Un total de 60 alumnos arrancaron la competición. Los ocho elegidos fueron superando fases hasta llegar a este momento decisivo. La gastronomía gallega estará representada en la final por dos concursantes: Michael Pacheco, del IES Sanxillao de Lugo, y Fabio de Barros, del IES de Foz. Santiago estuvo presente en el certamen con Carla Mondragón Seijo, del CIFP Compostela, que logró un puesto entre los 18 semifinalistas.
Premios para el ganador
La persona ganadora de esta cuarta edición de ‘Talentos by Abril’ conseguirá una beca de estudio para realizar el Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, y será nombrado Cocinero/a Residente de Aceites Abril durante un año, una oportunidad de conseguir experiencia y visibilidad.
