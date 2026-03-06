Despunte 2026 convierte a Santiago en capital de la moda emergente

Al talle de Santiago le sientan bien los eventos que devuelven el protagonismo a quienes habitan la ciudad a diario, quizá por eso brille tanto una cita anual como Despunte. El XVI desfile de estudiantes de la EASD Mestre Mateo juntó este jueves en el Museo Centro Gaiás a unas 700 personas, y pudieron ser más porque se quedó mucha gente con ganas de asistir a esta fiesta de talento emergente.

136 estilismos de estudiantes del Grado de Moda

Tras un retraso de una hora, bien llevado porque sobraban detalles que revisar y nervios que serenar, el desfile Despunte 2026 empezó a las 19:30 h., con 136 estilismos de estudiantes del Grado de Moda para hilar 33 colecciones. EL CORREO GALLEGO charló con tres protagonistas de Compostela, a quienes tuteló en la charla Sara Rodríguez, ganadora en 2025 y parte del staff de esta edición.

Otro protagonista de la pasarela organizada por la EASD Mestre mateo. / Antonio Hernández

Lidia García Agra presentó su trabajo de fin de carrera (TFC), Es morecen, basado: «na perda dos espazos rurais e en como a fauna e a flora se vai ocupando de todo cando o humano falta» intentando «imitar a natureza» con lanas, gasas e cueros. Su esfuerzo logró el Premio Despunte al Mejor Trabajo de Fin de Estudios del Grado en Diseño de Moda, dotado con 1.500 euros y patrocinado por Euro Prosem. La ganadora, que admira a «Chemena Kamali, directora creativa de Chloé» y encara el futuro «coa idea de facer un master fora do país», encuentra tras Despunte, aire a favor.

Lidia García Agra, Mónica Bello y César Alonso. / ECG

Mónica Bello, por su lado, llamó a su TFC, Carrapucheiriña. «Es una reinterpretación del traje tradicional gallego adaptado a la moda más moderna y actual, a lo que llamamos street style» . Juega con tejidos más clásicos «como el lino o el algodón» mezclados con «la polipiel o la organza, que se están introduciendo ahora en estéticas más modernas», aclara quien revela pasión por «Anna Wintour», la directora de la edición estadounidense de la revista Vogue, ya que Mónica, aparte de estudiar diseño de moda, cursó fotografía.

Y César Alonso, cuyo TFC se llama Cenicienta, de sirvienta a leyenda, plasma en su colección «una historia de superación» y usa tejidos «como el denim, que está socialmente enlazado a los trabajadores y una evolución hacia lanas más finas y etéreas que representan el cambio hacia la nobleza», dice este fan del diseñador británico «JW Anderson», que cursa «un máster de dirección de moda».

Cuarta desde la izquierda, Sofía Ríos González, con su colección en Despunte 2026. / Antonio Hernández

Tras la apertura de Despunte con los sucesivos discursos del director de la EASD Mestre Mateo, Juan Adrio (citó a Robe Iniesta); la Directora Xeral de Ensinanzas Artísticas, Eugenia Pérez; y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la gala discurrió presentada por Rocío R. Padín, con estilismos lucidos en un recorrido circular, apoyados en una gran pantalla, cada uno con banda sonora propia. Abrió la pasarela la colección de Sofía Ríos González.

Momento previo a salir a desfilar. / Antonio Hernández

Apoyos

La organización resaltó la creatividad general y el trabajo de apoyo en peluquería y maquillaje desde el «IES Lamas de Abade», agradecimiento que el director de la Mestre Mateo extendió a otros pilares de esta cita: la Consellería de Educación; la Fundación Cidade da Cultura (cede el espacio); y la Fundación Eugenio Granell (acoge hasta el 15 de marzo una exposición centrada en estudiantes de esta EASD compostelana).

Otro plano de la trastienda del desfile de moda emergente Despunte 2026 celebrado en Santiago. / Antonio Hernández

Más premios

También lograron galardones tras este XVI desfile Despunte: Israel Rúa, Premio Miscelánea a la Mejor Colección de Moda de curso 3º (dotado con 500 euros ; patrocinado por Digipress); y Ainhoa Iglesias Brea, Premio Fusión Artesanía y Moda (1.500€; con patrocinio de Artesanía de Galicia); parte de un intenso día cuyo tramo matutino incluyó reuniones de reclutamiento con marcas del sector textil como Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Textil Lonia, El Pulpo, Pull&Bear y Zara.

Aparte de Lidia García Agra, el listado de participantes galardonados, incluye a otra tanda de compostelanos, formada por : César Loza García, Ana Picos Martínez, Laura Sabel Rivas, Carla Bernárdez Méndez y Diego Ares Liñares.

Premio A Lingua: Arte da túa Terra 2026, dotado con 200€, patrocinado por Galteo (Equipo de Dinamización da Lingua Galega da EASD Mestre Mateo), para Carla Bernárdez Méndes, del Ciclo Formativo de Grado Superior en Fotografía; Diego Ares Liñares, del C. F. de Grado Superior en Técnicas Escultóricas; y Laura Sabel Rivas, del Grao en Diseño de Producto; entregados por el Equipo de Dinamización da Lingua Galega (representado por Rosa Figueroa, Teresa Cebeiro y Leo Vázquez); Premio de Diseño Circular 2026, al Mejor Proyecto realizado con neumático reciclado, dotado con 500€, patrocinado por Signus Ecovalor, para Anxo Pita, entregado por Fernando Coucheiro, de Urbaser, en representación de Signus Ecovalor); el Premio Despunte, al Mejor Proyecto Final del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía, dotado con 500€ y patrocinado por González Almacén, para Mateo Jáuregui Pérez, por "Raíces", entregado por Pablo González, gerente de González Almacén y Adrio; el Premio Despunte, al Mejor Proyecto Final del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnicas Escultóricas, dotado con 500€ y patrocinado por PaudePedra, para César Loza García, por "Reprodución do busto do emperador Aulio Vitelio"; entregado por María Nova, de PaudePedra y Adrio; el Premio Despunte al Mejor Proyecto Final del Ciclo Formativo de Grado Superior de Joyería Artística, dotado con 500€ y patrocinado por Ourives de Compostel, para Sandra Marcuño Riveiro, por "Isomorfías"; entregado por Enrique Fink, Presidente de Ourives de Compostela, y Juan Adrio, el director da EASD Mestre Mateo; y Ana Picos Martínez ganó el Premio Despunte al Mejor Trabajo Fin de Estudios del Grado en Diseño de Producto, dotado con 1.500 € y patrocinado por Signus Ecovalor, por "Amano"; entregado por Fernando Coucheiro, de Urbaser, en representación de Signus Ecovalor, y la alcaldesa de santiago, Goretti Sanmartín.

Otra partícipe de Despunte 2026 en el Gaiás. / Antonio Hernández

Jurado

Formaron el jurado de moda: Sara Vázquez (Euro Prosem); Gloria López Santomé (Pull&Bear) Patricia G. Lema (periodista) y Laura Villar, ganadora en la edición de Despunte en 2025. También desfiló una colección de la escuela Erasmus socia, Academy of Fine Arts of Macerata (Italia), con la diseñadora Alice Vitali. Despunte tuvo como patrocinadores a Euro Prosem, Signus Ecovalor, Fundación Artesanía de Galicia, PaudePedra, Digipress, Ourives de Compostela y González Almacén Fotográfico.

Una vista del recinto de Desounte 2026. / Antonio Hernández

Desunte 2026 elevó su eco internacional, ya que coincide con la celebración de una staff week del programa Erasmus, que trae a la Mestre Mateo a docentes procedentes de instituciones educativas del ámbito de la artesanía, las artes y el diseño de Bosnia y Turquía. Asimismo, la colección invitada de la pasarela de este año está representada por la citada diseñadora italiana Alice Vitali.