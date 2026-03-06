«Creo que la gente, más que nunca, necesita arrimarse al otro»

Lúa significa «luna» en gallego y se presenta como un disco profundamente personal. ¿Qué simboliza esta «luna» para usted y por qué la ha elegido como eje central para su álbum?

Primero soy nieto e hijo de marineros. Entonces imagínate la importancia que tiene la Luna para mí. Efectivamente la Luna tiene dos caras. Tiene una luna que fulge, que brilla para todos y nos devuelve a casa y tiene una Luna oscura, una parte que no se ve y una parte que duele. Eso soy yo. Yo tengo esas dos caras también. Vengo de un 2024 y un 2025 complicado, pues sí, un tanto oscuro, ¿por qué no decirlo? Y hoy que ya brillo y ya estoy casi lleno y me devuelvo puerto, pues me apetece mucho reivindicar mis dos facetas. Hay una parte del disco que empieza con durmiendo con mi enemiga, con Cuanto haría. Mi voz está casi afónica, quebrada y de repente aparece una bachata tocada con músicos. Quiero decir, pues esas dos versiones soy. Y luego me encanta reivindicar el formato del disco entero, empezar y terminar en 12 canciones, 33 minutos. Que hoy en día parece que todo es fugaz, que todo es un click, que todo es un single. Rápido, escucha, descarga. Vamos a pararnos un poco, y a escuchar 33 minutos de una historia de dolor a esta felicidad que traigo.

¿Qué papel juega Galicia en su viaje para crear Lúa?

Galicia lo es casi todo. Yo le agradezco todo a Madrid. De hecho, no me cae bien la gente que habla mal de Madrid. Madrid es mi segunda casa. Llevo 15, 18 años, no sé cuántos viviendo allí. Y le estoy muy agradecido. Ahora, yo nací en una ciudad como Ferrol y viví en una aldea como Pantín. El mar lo llevo en la sangre. Entonces, claro, el papel de Lúa, más allá del nombre, además es gallego, en mi vida lo cumple todo. De hecho, todos los días que pasé de firma en A Coruña y en casa, me descubrí renacido. Me descubrí feliz, en calma. Ya no llevaba la prisa de la ciudad. Incluso en México, descubro Galicia, porque yo soy un gallego inmigrante más. Aquí, cuando las cosas se pusieron jodidas, parece que la gente tiene mala memoria, pero cuando aquí las cosas se pusieron con hambre, nos fuimos a Argentina. ¿Qué coño pasa ahora con el racismo y la inmigración que tanta rabia aparece? O sea, yo estuve en Buenos Aires cantando en casi todas las casas de Galicia o de Gallegos, y hay 300. Al final, estamos más divididos que nunca y esto no va ni de derechas ni de izquierdas, ni de argentinos o mexicanos. Cuando uno está en la UCI, cuando uno está a punto de morir, o cuando uno ha llegado a lo que es una persona.

El cantante ferrolano Andrés Suárez / Cedida

¿Qué emociones y vivencias fueron las que le marcaron para traducirlas a un lenguaje musical que pueda entender el público?

Yo canto a lo besado, a lo cotidiano. O sea, yo a otros compañeros y compañeras les presento todo mi respeto porque son capaces de guionizar una canción, de inventársela, de hablar de Saturno y de Júpiter. Yo nos soy capaz. Yo hablo de mi ex, o de mi amor, o de un paseo a la playa romántico, o de la alfombra de mi abuelo. Al final, creo que eso es bueno porque la gente se siente identificada. Compartir el dolor o la alegría nos hace más humanos Y a día de hoy, y es paradójico decir esto, es muy curioso, pero en la era digital, en era de móviles, donde supuestamente estábamos todos conectados, estábamos más alejados, más encrispados y más cabreados que nunca. Y uno de repente, y me parece acojonante, hace un concierto y ve que la gente llora, se abraza. Creo que necesitamos desconectar de la realidad que tanto nos defraudó. Y ojalá este disco siga para eso.

Lúa marca un punto de inflexión en su carrera. ¿Siente que se trata de un «antes y un después» en su forma de componer y vivir la música?

Puede ser. Yo creo que compongo como siempre. Es decir, desde mí, desde lo vivido. En este caso te decía, vino una depresión diagnosticada, un dolor, una oscuridad. Y aquello que da paso a un enamoramiento en México, a una bachata tocada por dos músicos de Juan Luis Guerra. A volver a tener brillo en la voz. Entonces, creo que se trata de ser muy sincero hoy en día. Antes hablábamos de lo digital, con esto de tener todo el rato, gratis y rápido. Es decir, yo voy con el móvil también escuchando música y quiero en un click una amistad, comida a domicilio, una película, una serie, una canción. Vamos como pollos sin cabeza. De repente cuando la gente escucha algo que ve que es sincero, se queda, se lo cree. Creo que la gente, sinceramente, necesita más lo humano, que nunca. Necesita quitarse el plástico y arrimarse al otro. No sé muy bien dónde va a acabar todo esto. Pero es que es verdad que nos prometieron estar unidos y juntos por Internet y ahora ves a los coches que uno toca el claxon y el otro insulta al otro. Y el otro va corriendo por la calle y no llega.

El disco mezcla canciones con sonidos que se acercan a géneros diversos (incluso a la bachata). ¿Qué le atrae de explorar nuevos ritmos dentro de su propio estilo como autor?

A mí lo que me atrae es la evolución. Yo creo que un artista, y este es mi modo de verlo, espero no ofender a nadie, creo que un artista debe evolucionar, debe probar, debe experimentar. Creo que es mi deber sonoro indagar, averiguar, crecer, evolucionar. Hacer lo mismo es demasiado fácil y yo no creo, la verdad, que el camino cómodo sea el del arte.

El 4 de junio estará tocando en Santiago de Compostela, que junto con Ferrol, es una de las ciudades que lo vio crecer como cantautor, ¿qué significa para usted venir a la capital gallega a tocar su último álbum de estudio?

He decidido tocar un jueves en Capitol porque yo fui el universitario en Compostela que más salió los jueves, que más cantó en los jueves y yo crecí, soy cantautor, gracias a Santiago y por José y Carmen del Fonte Sequelo. Los conocí y les dije quiero ser cantautor y quiero cantar. Y uno de ellos me dijo, bueno, pues vienes mañana y tocas. Y eso hice. Y hasta hoy. Así que Santiago para mí es el origen de todo.

Después de este proyecto tan intenso emocionalmente, ¿qué retos o proyectos le ilusionan a futuro? ¿Hay nuevos caminos creativos que aún no haya explorado?

Uf, todos. Y te lo digo de corazón. Me queda todo. Es decir, ojalá este disco sea de agrado de la gente. Obviamente se venda, pero ahora, no es mi meta el éxito. Lo que quiero es poder vivir de la música dentro de 20 años. Poder pagar mis facturas y vivir el resto de mi vida en las canciones, sin defraudar a nadie, empezando por mí mismo.