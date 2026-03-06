El mercado de Abastos de Santiago impulsa las cooperativas y la economía social

El mercado de Abastos de Santiago acoge desde hoy una nueva edición de Espacios Efímeros de Emprendimiento 2026, una iniciativa desarrollada por la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) para impulsar la visibilidad del modelo cooperativo a través del formato pop-up, con stands temporales.

Bajo el paraguas de un programa europeo, el evento funciona como un escaparate de innovación comercial. Durante varias semanas (solo viernes y sábados) de marzo y mayo, las personas visitantes podrán interaccionar con los representantes de las distintas empresas de economía social con origen en el rural gallego, en un entorno de proximidad y contacto directo.

Experiencia de compra diferente

Más allá del carácter empresarial, Espacios Efímeros invita a la ciudadanía a redescubrir el producto gallego desde una óptica moderna. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia de compra diferente, conocer los procesos de elaboración de mano de sus protagonistas y apoyar directamente el emprendimiento de nuestro territorio.

Las empresas participantes, además del contacto directo con el público, dispondrán de apoyo específico en el ámbito de la estrategia, comunicación y promoción a lo largo de varias sesiones con profesionales expertos que se desarrollarán en las tardes de los viernes.

Empresas participantes

Las firmas que estarán presentes en los stands representan la diversidad y calidad de los productos de origen cooperativo: Bico de Xeado (marca de helados de la Cooperativa Provincial de A Coruña); Campo Capela; Queixería Doña Cobiña (de la cooperativa Cobideza); Eidosela (vinos); Moraima (cooperativa Viña Moraima); Paco & Lola; Terras da Mariña; Únicla (marca vinculada a Clun) y Entrelampo (asociación pro salud mental que procura creación de empleo a personas con problemas de salud mental graves y cultivan productos de huerta).