Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago

Mañana sábado el jurado de la 54 edición de los premios Minerva hará público los nombres de los ganadores de este año. Estos galardones, que organiza el Colegio Manuel Peleteiro y que son de los más longevos de Galicia dentro de la literatura juvenil, pretenden contribuir al uso del gallego en el ámbito educativo, impulsando la literatura de nuestra lengua entre los más jóvenes.

A lo largo de sus más de cinco décadas de historia, los Minerva han premiado a cientos de estudiantes llegados desde muchos centros educativos de nuestra geografía y entre los que han estado Dario X. Cabana, Xesus Rábade, Suso de Toro o por partida doble, el periodista y escritor recientemente fallecido Fernando Ónega.

Corría el año 1964 y un joven Ónega de 16 años presentaba desde Lugo un poema en la que era la segunda edición de los entonces Xogos Florais Minerva -ahora conocidos como Minerva-, consiguiendo alzarse con el galardón en esa modalidad, por lo que acudió a recoger el premio al acto de entrega que en los primeros años se celebraba en el Hostal dos Reis Católicos.

Fernando Ónega con 16 años entra en el Hostal en 1964 para recoger el premio Minerva / Cedida

En una foto compartida por el propio Colegio Manuel Peleteiro en sus redes sociales y que acompaña a esta noticia, puede verse a Fernando Ónega de la mano de una joven a su entrada aquel año en el Hostal para recoger el premio, una imagen que volvería a repetirse al año siguiente, ya que en 1965 también ganaba el Minerva con otro poema.

Su discurso como 'Mantedor' en los Minerva de 2005

Los premios Minerva del año 2005 tuvieron la honra de tener como 'Mantedor' a Fernando Ónega. Este maestro de la palabra ejerció la figura que se encarga de presidir el acto de entrega de galardones, y regaló a los presentes un magnífico discurso en el que transmitió su aliento a las nuevas generaciones a los que explicó, por supuesto en gallego, todo lo que había experimentado en sus 40 años de profesión desde que obtuviera el premio y del cual este diario recoge unos fragmentos a continuación:

"Hai poucos días linlle a Umbral que, cos primeiros vinte pesos que gañara, mercou un libro. Os de Lugo somos moito máis prácticos. Eu merquei uns zapatos, que me duraron ata que fixen o servizo militar. Non sabedes o que era poñer uns zapatos novos, sen furados no fondo, os pés secos, co que daquela chovía en Lugo. Fun un poeta con zapatos novos. Como aínda me sobraron cartos, lanceime descaradamente ó luxo. E merquei un reloxo. Un reloxo de pulso, o máis fermoso que tiven na miña vida. E ademais, o primeiro. Agora xa non fan falta os reloxos. O móbil diche que hora é. Pero daquela non había eses aparellos. Lembro que ía eu pola rúa da Raíña en Lugo atusándome o cabelo ou tocándome así a orella, para que as mozas viran que tiña un reloxo. Quedoume un tic de facer así, que tardei anos en curalo. Todos eses prodixios fixo o meu primeiro Premio Minerva".

El periodista Fernando Ónega ejerciendo como 'Mantedor' en los premios Minerva de 2005 / Cedida

"Así foi a vida do poeta que naceu no Colexio Peleteiro. En todo caso, ¿que significou para min ser premiado neste colexio?. Pois moito máis do que se pode pensar. Poñédevos no sitio dun rapaz de aldea que está a estudar interno nun colexio de Lugo. Escribía poemas que case sempre gardaba, de pura vergonza de que alguén llos vira. Máis que poemas, eran intimidades, confesións íntimas dun rapaz. Supoño que moitas eran quebras de amor, de cousas que non se atrevía a dicirlle a aquela moza da súa aldea e que as plasmaba nun papel. Outras eran versos morriñentos, ou dúbidas, polo que vin despois, sobre a existencia de Deus e cousas polo estilo. Que un xurado que eu non coñecía tivera o detalle de que lle pareceran interesantes, foi un pulo. Un dos pulos máis importantes da miña vida.

Pero os premios do Peleteiro abríronme outra porta. Ensináronme a vía poética. Espertáronme un pouco máis a vocación. Quizais foi porque me fixeron pensar: se esas poesías lles gustan a uns señores de Santiago, o mellor gústanlle a alguén máis. E, sobre todo, abríronme un camiño que outros xornalistas non descubriron: o camiño de botarlle poesía a prosa da vida. Lede moito, para que a historia non sexa a que contan os vencedores".