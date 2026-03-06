El precio de la gasolina sigue disparado en Santiago y llenar el depósito ya supera los 1,80 euros el litro

El precio del litro de gasolina sigue disparándose en Santiago. Tras varias jornadas de grandes subidas, este viernes los surtidores compostelanos vuelven a incrementar sus precios debido a la incertidumbre que está generando en los mercados el estallido de la guerra en Oriente Medio, y que durante esta semana está elevando el valor del oro líquido a niveles cercanos a los de los peores momentos del conflicto que lleva en marcha más de cuatro años entre Rusia y Ucrania.

¿Dónde está más caro repostar en Santiago?

Tras consultar un día más la página de comparador de precios Komparing.com, sus datos arrojan que la gasolinera más cara actualmente en la capital de Galicia es la que Valcarce tiene en la vía Pasteur, en el polígono de Costa Vella, dónde el litro de diésel se paga hoy a 1,809 euros, mientras que el de gasolina cuesta 1,699 euros.

En el segundo puesto de los surtidores más caros de Santiago, se sitúa la gasolinera Staroil de Mercagalicia, en la que repostar un litro de gasóleo vale 1,798 euros litro. Aquellos que se sirvan gasolina, deberán abonar 1,699 euros, por lo que al menos, en este establecimiento, desde ayer no han experimentado ninguna subida.

En tercera posición se coloca este viernes la gasolinera que Repsol tiene en la avenida Cruciero da Coruña. Allí llenar el depósito de gasoil vale hoy 1,719 euros el litro y el de gasolina 1,645 euros.

La gasolinera Repsol de la avenida do Cruciero da Coruña / Maps

Los surtidores más baratos este viernes

Para poder ahorrar unos euros a la hora de llenar el depósito este viernes en Santiago, desde EL CORREO GALLEGO os facilitamos el trabajo. La tercera opción más económica en la que repostar hoy en Compostela es la gasolinera Carbugal, en la calle Castela e León del polígono de Costa Vella. Allí el litro de diésel vale hoy 1,609 euros, mientras que la gasolina tiene un valor de 1,549 euros litro.

La gasolinera Carbugal, en la calle Castela e León del polígono de Costa Vella / Maps

En la segunda y primera posición de las gasolineras más baratas en la capital gallega, se sitúan las gasolineras que Plenergy tiene en las calles País Vasco, Polonia y Nobel, dónde el gasóleo vale 1,599 euros y la gasolina 1,589 euros. Unos precios que igualan a los de Petroprix, en la rúa Amio, dónde hoy tiene el mismo precio para ambos carburantes.