Premio de la Bonoloto en Santiago: sellan en Lavacolla un boleto de más de 60.000 euros

La Administración de Lotería número 15 de Santiago, A Meiga de Compostela, situada en el aeropuerto Rosalía de Castro, selló esta semana un boleto premiado con 61.696 euros en el sorteo de la Bonoloto del jueves. La combinación ganadora obtuvo este premio al acertar cinco números más el complementario.

El responsable de A Meiga de Compostela, Alberto Lorenzo, señala en conversación con este diario que se desconoce quién es la persona afortunada porque el boletó se despachó por ventanilla y el premio, al ser de una cuantía tan elevada, debe ser cobrado en una entidad bancaria.

Una gran alegría

En cualquier caso, Lorenzo explica que es una "alegría moi grande" haber repartido este premio, ya que se trata del primero de importancia desde que se hizo cargo de la administración, en agosto del año pasado, aunque A Meiga de Compostela ya había entregado un cuarto premio de la Lotería de Navidad en 2021.

En el aeropuerto se ha empezado a correr la voz sobre el boleto premiado y Lorenzo comenta que algunos trabajadores de la terminal le han felicitado. También destaca que ya se ha iniciado el efecto llamada, con lo que espera que la noticia atraiga a más clientes al local buscando la suerte.