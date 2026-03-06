Lotería
Premio de la Bonoloto en Santiago: sellan en Lavacolla un boleto de más de 60.000 euros
La Administración A Meiga de Compostela, situada en el aeropuerto Rosalía de Castro, despachó la papeleta ganadora
Se desconoce quién es la persona afortunada
La Administración de Lotería número 15 de Santiago, A Meiga de Compostela, situada en el aeropuerto Rosalía de Castro, selló esta semana un boleto premiado con 61.696 euros en el sorteo de la Bonoloto del jueves. La combinación ganadora obtuvo este premio al acertar cinco números más el complementario.
El responsable de A Meiga de Compostela, Alberto Lorenzo, señala en conversación con este diario que se desconoce quién es la persona afortunada porque el boletó se despachó por ventanilla y el premio, al ser de una cuantía tan elevada, debe ser cobrado en una entidad bancaria.
Una gran alegría
En cualquier caso, Lorenzo explica que es una "alegría moi grande" haber repartido este premio, ya que se trata del primero de importancia desde que se hizo cargo de la administración, en agosto del año pasado, aunque A Meiga de Compostela ya había entregado un cuarto premio de la Lotería de Navidad en 2021.
En el aeropuerto se ha empezado a correr la voz sobre el boleto premiado y Lorenzo comenta que algunos trabajadores de la terminal le han felicitado. También destaca que ya se ha iniciado el efecto llamada, con lo que espera que la noticia atraiga a más clientes al local buscando la suerte.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
- La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
- Santiago suspende por un año la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos entre las críticas de la oposición
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'