El PSdeG denuncia dos años de “promesas incumplidas” de la Xunta con Santiago

El PSdeG ha denunciado este viernes que Santiago está perdiendo oportunidades tras dos años de gobierno de Alfonso Rueda en la Xunta. Los socialistas acusan al Ejecutivo autonómico de acumular “promesas incumplidas” en ámbitos clave como la vivienda, la educación, la sanidad o el desarrollo industrial de la capital gallega. El secretario provincial del PSdeG-PSOE de A Coruña, Bernardo Fernández, la diputada socialista en el Parlamento de Galicia Patricia Iglesias y el secretario general del PSdeG de Santiago y diputado autonómico Aitor Bouza hicieron balance del ecuador de la legislatura autonómica y concluyeron que la ciudad “perde” con las políticas del Gobierno gallego.

Vivienda y educación

Bernardo Fernández criticó que los presupuestos autonómicos no estén dando respuesta a las necesidades de la ciudad. Según afirmó, “quedan en promesas que non se chegan a materializar nin cumprir” y “non dan resposta ás necesidades da cidade de Santiago de Compostela e a todos os seus veciños e veciñas”. El dirigente socialista también señaló que esta situación demuestra “a incapacidade do Partido Popular de Santiago para influír na Xunta”.

En materia de vivienda, recordó el compromiso de la Xunta de construir 8.000 viviendas públicas en Galicia y subrayó que el balance hasta ahora es muy limitado. “Levamos dous anos de lexislatura e tan só se construíron 155”, afirmó, un dato que, a su juicio, refleja “o nivel de cumprimento das promesas do Partido Popular coa cidade de Compostela”. Fernández también denunció carencias en el ámbito educativo, especialmente en lo relativo al personal de apoyo para garantizar la educación inclusiva. En este sentido, señaló la falta de especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, una demanda reiterada de las comunidades educativas que, según indicó, “a Xunta non está a atender cos feitos”. Como ejemplo, mencionó las reclamaciones de familias en centros como el CEIP Monte dos Postes o el CEIP López Ferreiro, donde llevan tiempo solicitando más recursos.

Falta de impulso industrial

Por su parte, la diputada socialista Patricia Iglesias advirtió de la falta de apuesta industrial en la capital gallega. Según explicó, tras dos años de gobierno de Rueda “estamos na casilla de saída” en lo que respecta al desarrollo económico y empresarial. Iglesias destacó que la ciudad depende en gran medida del turismo y del Camino de Santiago y lamentó que los anuncios de proyectos no se traduzcan en resultados concretos.

Como ejemplo citó la ampliación del polígono de A Sionlla y aseguró que, pese a los compromisos de la Xunta, “non hai unha soa parcela dispoñible se quere unha empresa instalarse en Santiago”. A su juicio, esta situación demuestra la falta de planificación en suelo industrial público, algo que considera imprescindible para atraer inversión. Además, insistió en que “non queremos que Santiago sexa só unha postal nin depender unicamente do turismo”.

Críticas por la sanidad y las infraestructuras

El diputado autonómico Aitor Bouza centró sus críticas en la situación sanitaria y en las infraestructuras pendientes en la ciudad. En su intervención habló de “falta de compromiso” de la Xunta y afirmó que el balance de estos dos años es “de desgoberno por parte do señor Rueda”. Bouza señaló el caso del aparcamiento del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), cuyo desarrollo sigue bloqueado. Según recordó, el compromiso del Gobierno autonómico “era que ía ser unha realidade”, pero actualmente “segue absolutamente conxelado”, sin alternativa para los usuarios mientras no se adopte una solución definitiva.

El dirigente socialista también denunció la saturación del sistema sanitario, especialmente en las urgencias hospitalarias y en la atención primaria. En este sentido, criticó que “non pode ser que teñamos que esperar 15 días ou tres semanas” para conseguir una cita con el médico de cabecera. En su opinión, el balance de la gestión del Partido Popular es claro: “Compostela perde” cuando, según dijo, se priorizan los intereses partidistas frente a las necesidades de la ciudadanía.