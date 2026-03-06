Reabre el parque de Bonaval tras el derrumbe de parte de un muro

Raxoi ha anunciado este viernes la reapertura del parque de Bonaval, en Santiago, tras tres semanas cerrado por el derrumbe de parte del muro que albergaba los nichos del antiguo cementerio. Fuentes municipales confirmaron que está permitido el acceso a la zona, después de llevar a cabo la colocación de un vallado de seguridad, encargado con este fin, en la zona afectada por la caída del muro.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves 12 de febrero cuando parte del muro del antiguo cementerio de Bonaval se vino a bajo. Se vinculó a la acumulación de agua en el terreno superior, que aumentó el peso y la presión con la consecuencia del empuje de un muro de piedra.