Contra á regresión
Santiago comprométese coa igualdade cun piso municipal para mulleres e persoas LGBTI vítimas de violencia
Xestionado polo Departamento de Igualdade aprobarase na xunta de goberno o luns e estará operativo «practicamente con carácter inmediato»
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunciou este venres que o Departamento de Igualdade do Concello vai contar «practicamente con carácter inmediato» cun piso de titularidade municipal que se vai converter nun recurso habitacional para mulleres e persoas do colectivo LGBTI que precisen protección ou apoio por causa da violencia de xénero ou que se atopen por isto nunha situación de vulnerabilidade.
A decisión vaina ratificar a xunta de goberno do luns 9 de marzo. «Creo que é un compromiso importante neste día, nas vésperas xa do 8M», asegurou Sanmartín que tamén informou de que unha vez aprobada a iniciativa o piso está «practicamente» operativo pois «está xa en boas condicións de habitabilidade e o que faremos será xestionar internamente cales son as normas».
A rexedora fixo este anuncio no remate da Declaración institucional da Corporación local con motivo das celebracións do 8 de marzo, Día das Mulleres. Un documento aprobado no pasado pleno municipal «e que todo o mundo reivindicamos», dixo a rexedora en referencia ao total dos grupos da Corporación. A lectura desta declaración realizárona en conxunto os edís Mercedes Rosón (non adscrita), Marta Abal (PSOE), Borja Rubio (PP), María Rozas (CA), Míriam Louzao (BNG) e a propia alcaldesa.
A declaración deste ano fixa como puntos primordiais na loita pola igualdade: apoiar as mobilizacións do 8M, destinar ao menos o 1% do orzamento a políticas de igualdade e de prevención da violencia de xénero, demandar un maior esforzo económico da Xunta no financiamento dos CIM (Centro Integral de Atención á Muller) e o mesmo por parte do Goberno do Estado en relación ás políticas de igualdade.
