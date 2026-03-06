Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago comprométese coa igualdade cun piso municipal para mulleres e persoas LGBTI vítimas de violencia

Xestionado polo Departamento de Igualdade aprobarase na xunta de goberno o luns e estará operativo «practicamente con carácter inmediato»

Membros da Corporación co xurado dos Premios Xohana Torres e as alumnas do IES Eduardo Pondal

Membros da Corporación co xurado dos Premios Xohana Torres e as alumnas do IES Eduardo Pondal / Jesús Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunciou este venres que o Departamento de Igualdade do Concello vai contar «practicamente con carácter inmediato» cun piso de titularidade municipal que se vai converter nun recurso habitacional para mulleres e persoas do colectivo LGBTI que precisen protección ou apoio por causa da violencia de xénero ou que se atopen por isto nunha situación de vulnerabilidade.

A decisión vaina ratificar a xunta de goberno do luns 9 de marzo. «Creo que é un compromiso importante neste día, nas vésperas xa do 8M», asegurou Sanmartín que tamén informou de que unha vez aprobada a iniciativa o piso está «practicamente» operativo pois «está xa en boas condicións de habitabilidade e o que faremos será xestionar internamente cales son as normas».

A rexedora fixo este anuncio no remate da Declaración institucional da Corporación local con motivo das celebracións do 8 de marzo, Día das Mulleres. Un documento aprobado no pasado pleno municipal «e que todo o mundo reivindicamos», dixo a rexedora en referencia ao total dos grupos da Corporación. A lectura desta declaración realizárona en conxunto os edís Mercedes Rosón (non adscrita), Marta Abal (PSOE), Borja Rubio (PP), María Rozas (CA), Míriam Louzao (BNG) e a propia alcaldesa.

A declaración deste ano fixa como puntos primordiais na loita pola igualdade: apoiar as mobilizacións do 8M, destinar ao menos o 1% do orzamento a políticas de igualdade e de prevención da violencia de xénero, demandar un maior esforzo económico da Xunta no financiamento dos CIM (Centro Integral de Atención á Muller) e o mesmo por parte do Goberno do Estado en relación ás políticas de igualdade.

