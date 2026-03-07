La asociación Sandra Prego Rial denuncia falta de diálogo en el proyecto del Barrio Verde de Pontepedriña

La Asociación de Vecinos Sandra Prego Rial ha expresado públicamente su desacuerdo con el proyecto denominado Barrio Verde de Pontepedriña tras las publicaciones sobre esta actuación de esta semana. El colectivo vecinal asegura que no fue consultado durante el desarrollo de la iniciativa y que no comparte el enfoque planteado. En un comunicado, la entidad señala que “non participou nin foi consultada no desenvolvemento do proxecto denominado ‘Barrio Verde de Pontepedriña’, e que, polo tanto, non comparte o enfoque da actuación presentada”. Según explican, de haber sido consultados habrían trasladado otras prioridades y necesidades para esta zona del barrio.

La asociación también respalda las declaraciones de la vecina María Renée, quien recientemente expresó el malestar existente entre parte de la vecindad respecto a la actuación. Según el colectivo, “a única reunión celebrada no Centro Sociocultural de Pontepedriña limitouse a expoñer o proxecto aprobado”, en un encuentro en el que participaron los concejales de Obras y Movilidad y en el que se indicó que la intervención se ejecutaría tal y como estaba planteada.

Desde la asociación consideran que se ha perdido la oportunidad de abordar una transformación más profunda del entorno. En ese sentido, apuntan que se podría haber planteado una actuación más amplia que incluyese, al menos, el tramo entre la rotonda de Galuresa y la de Pontepedriña, o incluso hasta O Castiñeiriño.

Aunque reconocen que los recursos presupuestarios son limitados, defienden que la intervención debería responder a una planificación más ambiciosa. En este sentido, señalan que “esta actuación debería responder a unha planificación máis ambiciosa e estruturada, incorporando tamén, por exemplo, puntos de recarga eléctrica”.

El colectivo recuerda además que la vía afectada corresponde a la antigua carretera N-525, una de las principales entradas históricas a la ciudad y que, según subrayan, nunca ha sido objeto de una intervención integral. También critican que el proyecto no contemple dejar preparada la futura reurbanización de la calle Pintor Juan Luis, perpendicular a esta vía.

A su juicio, las obras previstas tienen un alcance limitado. Así, afirman que “as obras previstas teñen un carácter fundamentalmente superficial, limitándose practicamente a unha actuación de ‘chapa e pintura’”, ya que no incluyen medidas como el soterramiento del cableado en las fachadas, la renovación de las redes de saneamiento y pluviales o la sustitución de tuberías obsoletas.

La asociación también reclama que se garantice la accesibilidad universal y que se evite la formación de charcos en los encuentros entre calzada y aceras.

Otro de los aspectos que echan en falta es la realización de un estudio de tráfico. Según advierten, en la actualidad ya se registran problemas de circulación en la zona que podrían agravarse en el futuro debido a la proximidad de la futura estación intermodal, un centro educativo y un importante centro comercial.

El comunicado también pone como ejemplo la actuación realizada en la calle Escultor Camilo Otero, donde, según explican, “a actuación realizouse unicamente nun tramo dunha beirarrúa que xa fora reurbanizada non hai moitos anos”, además de cambios puntuales en la vegetación.

Finalmente, la Asociación Sandra Prego Rial asegura que su intención no es generar confrontación, sino trasladar el malestar de una parte significativa de la vecindad. En este sentido, lamentan que “non se promovese un diálogo previo coa veciñanza nin co tecido asociativo e comercial do barrio antes de presentar e executar esta actuación”.

Todo lo contrario de lo que asegura el Concello

Por su parte, el Concello defiende que el proyecto sí contó con espacios de información y participación vecinal durante su desarrollo. Según fuentes municipales, “organizáronse varias xuntanzas e sesións de contraste para incorporar ao proxecto achegas da veciñanza”, incorporándose aquellas propuestas que, desde el punto de vista técnico, no interferían con el objetivo de la actuación. Además, señalan que “nas xuntanzas previas á aprobación do proxecto recolléronse as peticións da asociación veciñal de Pontepedriña”.

El Ayuntamiento también recuerda que el 10 de abril de 2023 se celebró una reunión explicativa en el centro sociocultural del barrio abierta a la vecindad, a la que fueron convocadas las asociaciones de Pontepedriña y Sandra Prego para presentar el proyecto del Barrio Verde. Asimismo, indican que al inicio de las obras se repartieron folletos informativos y se habilitaron canales de comunicación directa con la empresa adjudicataria y con el propio Concello para recoger propuestas.

El consistorio añade que en julio de 2025 se celebraron nuevas sesiones de contraste con representantes del tejido asociativo, empresarial e investigador para presentar el borrador de la estrategia de infraestructura verde antes de su exposición pública, además de un proceso posterior de sensibilización y participación ciudadana que incluyó un formulario en línea y actividades presenciales en el barrio.