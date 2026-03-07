Balance anual
Os Bombeiros de Santiago atenderon 210 incendios en 2025, a cifra máis alta en oito anos
Realizaron case 2.000 intervencións o ano pasado, cun importante incremento das inspeccións e labores preventivas
O Concello de Santiago vén de dar a coñecer os datos do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento do 2025, que amosan un notable incremento no número de incendios, chegando ata 210, a cifra máis alta desde 2017. A cantidade de lumes creceu desde os 197 de 2024 ata superar os dous centenares. Deles, 34 foron forestais, o dobre que no exercicio anterior, cando se rexistraron 17 deste tipo.
En total, os Bombeiros da capital galega realizaron 1.923 saídas en 2025 , case un cento menos que no ano anterior. Raxoi explica que este descenso ten que ver fundamentalmente con dúas tipoloxías de intervencións: por caída de árbores, que pasaron de 288 en 2024 a 141 en 2025, e a retirada de enxames, que baixou de 309 a 191. Neste apartado, protagonizado fundamentalmente pola avespa velutina, as cifras están moi lonxe das rexistradas en anos anteriores, co récord de 1.359 intervencións en 2017; e está relacionada coa adhesión do Concello de Santiago ao convenio coa Fegamp para que sexa o Seaga quen se encargue destes traballos.
Pola contra, ademais dos incendios, incrementáronse outras actuacións como as inspeccións e labores preventivas que subiron desde as 512 de 2024 ás 697 de 2025.
Esforzo na formación
No que tén que ver coa prevención, o Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento fixo o ano pasado un esforzo especial na formación, tanto de persoas adultas como de escolares, para garantir unha resposta adecuada da poboación diante de situacións de perigo que contribúa a minimizar os seus danos.
Nese sentido, ás instalacións dos bombeiros acudiron 650 escolares ao longo de 2025, e máis de 600 participaron tamén nas actividades da Semana da Prevención de Incendios. Ademais, o servizo participou en máis de 35 simulacros en empresas e edificios de pública concorrencia.
Persoal e medios
En canto ao persoal do servizo, en 2025 incorporáronse 5 bombeiros-condutores, 2 bombeiras de xestión operativa e preventiva e unha auxiliar. No referente aos medios materiais, o ano pasado adxudicouse o contrato para subministrar dous novos camións e un vehículo lixeiro que deberán estar operativos en 2026.
Os bombeiros de Santiago celebrarán este domingo, 8 de marzo, a festividade do seu patrón, San Xoán de Deus, nun acto no parque que estará presidido pola alcaldesa, Goretti Sanmartín, e no que tamén intervirá o concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro.
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días