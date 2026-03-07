Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VTC en SantiagoZona tensionadaGonzález JuanateyLamas de AbadeGuerra Oriente Medio
instagram

Balance anual

Os Bombeiros de Santiago atenderon 210 incendios en 2025, a cifra máis alta en oito anos

Realizaron case 2.000 intervencións o ano pasado, cun importante incremento das inspeccións e labores preventivas

Os Bombeiros de Santiago, nunha actividade formativa

Os Bombeiros de Santiago, nunha actividade formativa / Cedida

Manu López

Manu López

Santiago

O Concello de Santiago vén de dar a coñecer os datos do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento do 2025, que amosan un notable incremento no número de incendios, chegando ata 210, a cifra máis alta desde 2017. A cantidade de lumes creceu desde os 197 de 2024 ata superar os dous centenares. Deles, 34 foron forestais, o dobre que no exercicio anterior, cando se rexistraron 17 deste tipo.

En total, os Bombeiros da capital galega realizaron 1.923 saídas en 2025 , case un cento menos que no ano anterior. Raxoi explica que este descenso ten que ver fundamentalmente con dúas tipoloxías de intervencións: por caída de árbores, que pasaron de 288 en 2024 a 141 en 2025, e a retirada de enxames, que baixou de 309 a 191. Neste apartado, protagonizado fundamentalmente pola avespa velutina, as cifras están moi lonxe das rexistradas en anos anteriores, co récord de 1.359 intervencións en 2017; e está relacionada coa adhesión do Concello de Santiago ao convenio coa Fegamp para que sexa o Seaga quen se encargue destes traballos.

Pola contra, ademais dos incendios, incrementáronse outras actuacións como as inspeccións e labores preventivas que subiron desde as 512 de 2024 ás 697 de 2025.

Esforzo na formación

No que tén que ver coa prevención, o Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento fixo o ano pasado un esforzo especial na formación, tanto de persoas adultas como de escolares, para garantir unha resposta adecuada da poboación diante de situacións de perigo que contribúa a minimizar os seus danos.

Nese sentido, ás instalacións dos bombeiros acudiron 650 escolares ao longo de 2025, e máis de 600 participaron tamén nas actividades da Semana da Prevención de Incendios. Ademais, o servizo participou en máis de 35 simulacros en empresas e edificios de pública concorrencia.

Persoal e medios

En canto ao persoal do servizo, en 2025 incorporáronse 5 bombeiros-condutores, 2 bombeiras de xestión operativa e preventiva e unha auxiliar. No referente aos medios materiais, o ano pasado adxudicouse o contrato para subministrar dous novos camións e un vehículo lixeiro que deberán estar operativos en 2026.

Noticias relacionadas y más

Os bombeiros de Santiago celebrarán este domingo, 8 de marzo, a festividade do seu patrón, San Xoán de Deus, nun acto no parque que estará presidido pola alcaldesa, Goretti Sanmartín, e no que tamén intervirá o concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
  2. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  3. Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
  4. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  5. Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
  6. María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
  7. Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
  8. Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días

La guerra en Oriente Medio frena reservas y provoca cancelaciones en las agencias de viajes de Santiago

La guerra en Oriente Medio frena reservas y provoca cancelaciones en las agencias de viajes de Santiago

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago

La asociación Sandra Prego Rial denuncia falta de diálogo en el proyecto del Barrio Verde de Pontepedriña

La asociación Sandra Prego Rial denuncia falta de diálogo en el proyecto del Barrio Verde de Pontepedriña

Os Bombeiros de Santiago atenderon 210 incendios en 2025, a cifra máis alta en oito anos

Axenda cultural: Víctor Manuel lidera unha xornada cargada de concertos

Axenda cultural: Víctor Manuel lidera unha xornada cargada de concertos

A xornalista Raquel C. Pico gaña o Xohana Torres coa ollada nos anos 20

A xornalista Raquel C. Pico gaña o Xohana Torres coa ollada nos anos 20

O PP de Santiago denuncia que o Goberno oculta datos da negociación con Ryanair

O PP de Santiago denuncia que o Goberno oculta datos da negociación con Ryanair

Raxoi regulará los VTC ante la negativa de la Xunta y abrirá una consulta pública

Raxoi regulará los VTC ante la negativa de la Xunta y abrirá una consulta pública
Tracking Pixel Contents