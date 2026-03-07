La guerra en Oriente Medio frena reservas y provoca cancelaciones en las agencias de viajes de Santiago

La escalada bélica en Oriente Medio, con el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, comienza a tener repercusiones en el sector turístico gallego. Las agencias de viajes de la comunidad, incluidas las de Santiago, detectan ya los primeros efectos del conflicto en forma de cancelaciones puntuales, aplazamientos de viajes y un notable aumento de las consultas de clientes que buscan información antes de decidir si mantienen o no sus planes de desplazamiento. Así lo explica Mar Rodríguez, presidenta de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes y responsable de una agencia en Santiago, quien reconoce que cualquier episodio de inestabilidad internacional termina repercutiendo de forma directa en la actividad del sector turístico. “Como cualquier inestabilidad que exista en el mundo, a las agencias de viajes siempre nos afecta. Cualquier tipo de evento, tanto en positivo como en negativo, termina teniendo repercusión en las reservas”, señala.

En este caso, el impacto se está concentrando principalmente en los destinos directamente vinculados con el área del conflicto. Según Rodríguez, las reservas hacia esa zona se han frenado prácticamente en seco desde que la tensión militar comenzó a intensificarse. “Ahora mismo lo que estamos notando es incertidumbre. Las reservas hacia las zonas concretas del conflicto se han paralizado”, explica. El efecto, sin embargo, no se extiende al conjunto del mercado turístico. La presidenta de la asociación gallega de agencias subraya que los viajeros siguen reservando con normalidad hacia otros destinos internacionales muy demandados por los clientes gallegos. “Se siguen reservando viajes al Caribe, a Estados Unidos, a Canadá o a otros destinos de larga distancia. En esas zonas el ritmo de reservas es más o menos el mismo que antes”, indica.

Garantías antes del desplazamiento

Donde sí se aprecia un cambio en el comportamiento de los clientes es en aquellos destinos que, sin formar parte directa del escenario de guerra, se encuentran próximos geográficamente o mantienen una relación cultural y turística con la región. Países como Egipto, Turquía o Marruecos concentran ahora muchas más preguntas por parte de los viajeros, que buscan garantías antes de confirmar sus desplazamientos. “En esos casos la gente pide más explicaciones, pregunta cómo está la situación. Siempre hay personas que tienen miedo y otras que deciden viajar igualmente”, afirma Rodríguez. De hecho, algunas salidas programadas se mantienen sin cambios. “Tengo compañeros de profesión que se marchan el día 15 con grupos organizados a Egipto y el grupo sale entero”, explica.

Pese a ello, el sector sí está registrando cancelaciones, aunque por el momento en cifras limitadas. “Sí que hay cancelaciones, pero no es una barbaridad. Hay algunas porque hay gente que tiene miedo”, reconoce la presidenta de la asociación. En muchos casos, además, los viajeros optan por una solución intermedia: retrasar sus vacaciones hasta que la situación internacional sea más clara. “Más que cancelar, hay personas que prefieren posponer el viaje cuando se puede”, apunta.

Evitar escalas en los países afectados

Otra de las consecuencias directas del conflicto se está produciendo en las rutas aéreas internacionales. Numerosos vuelos que conectan Europa con Asia o África utilizan aeropuertos de Oriente Medio como centros de conexión, lo que ha generado dudas entre los viajeros que debían hacer escala en esos aeródromos. “Lo principal ahora mismo es intentar evitar esas escalas”, explica Rodríguez. Aeropuertos como los de Dubái, Doha, Abu Dabi o Estambul funcionan habitualmente como grandes hubs internacionales desde los que se distribuyen vuelos hacia destinos asiáticos o del Índico. Ante la situación actual, algunos clientes prefieren buscar itinerarios alternativos. “En muchos casos hay otras opciones de escala y se intenta cambiar el recorrido”, señala.

La operativa aérea también se ha visto parcialmente afectada. Según explica la presidenta de la asociación, algunas aerolíneas han reducido temporalmente su actividad en determinados trayectos. “Por ejemplo, Emirates tiene ahora un número de vuelos limitado entre el 5 y el 7 de marzo. Aun así, siguen llegando pasajeros desde Dubái y siguen operando vuelos”, añade.

Impacto económico

El impacto económico para las agencias depende en gran medida de las condiciones en las que se produzcan las cancelaciones. Cuando es la propia aerolínea la que suspende un vuelo, los viajeros no tienen que asumir costes adicionales. “Cuando la compañía cancela un vuelo no hay gastos. En ese sentido no supone un coste para el cliente”, explica Rodríguez. Sin embargo, la situación puede complicarse en función del tipo de viaje contratado. “Es un tema delicado y complejo, porque depende de muchos factores: si es un vuelo o un viaje combinado, si la escala es en un hub o el destino final, o la fecha de salida”, señala.

En los paquetes turísticos organizados intervienen varios actores —aerolíneas, mayoristas y agencias—, lo que obliga en ocasiones a negociar soluciones personalizadas para cada cliente. “Las compañías tienen su responsabilidad, las mayoristas también en los paquetes de viaje combinado, y las agencias lo que queremos es mantener a nuestros clientes y darles el mejor servicio posible. A partir de ahí, muchas veces entra en juego asumir algún gasto”, reconoce.

Peregrinaciones a Tierra Santa

La incertidumbre también planea sobre los viajes religiosos a Tierra Santa, una modalidad turística con cierta tradición entre agencias gallegas y que en algunos casos parte de Santiago. Aunque recientemente se había comenzado a recuperar este tipo de desplazamientos tras meses de restricciones, el nuevo escenario bélico vuelve a generar dudas. “Es muy pronto todavía para saber qué pasará con esos viajes”, señala Rodríguez. En cualquier caso, la prudencia se impone a la hora de planificar nuevos itinerarios hacia la zona. “Hemos hablado con personas que están en Dubái, en Jordania o en otros puntos afectados y nos dicen que están tranquilos. Pero si ahora mismo no tenemos nada iniciado, igual nos lo pensaríamos dos veces”, concluye.