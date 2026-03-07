Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VTC en SantiagoZona tensionadaGonzález JuanateyLamas de AbadeGuerra Oriente Medio
instagram

Nueva agresión en la plaza del Toural de Santiago: un hombre rompe una botella en la cabeza a otro varón

El presunto agresor es la misma persona que hace semanas intentó atacar con un cuchillo a varias personas en la zona y que fue detenido y puesto en libertad horas después

Vecinos y comerciantes denuncian la creciente inseguridad

Nueva agresión en la Plaza del Toural

Nueva agresión en la Plaza del Toural

Cedido

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

La plaza del Toural, en Santiago, ha vuelto a ser escenario de un nuevo episodio de violencia este sábado por la tarde. Un hombre ha agredido a otro varón golpeándole con una botella de vidrio hasta romperla en su cabeza, en un suceso que ha generado una gran preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona. Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde. Según puede verse en un vídeo que acompaña esta información, el agresor se encara con otro hombre y trata de golpearle en varias ocasiones con una botella. Tras varios intentos, finalmente logra impactarle en la cabeza y romper el envase de cristal contra ella.

Agresión con botellazo en la Plaza del Toural

Agresión con botellazo en la Plaza del Toural

Ver galería

Agresión con botellazo en la Plaza del Toural / cedidas

Después del golpe, la víctima se queda visiblemente aturdida y se lleva las manos a la cabeza mientras el agresor permanece en el lugar. La escena ha sido presenciada por varias personas que se encontraban en la plaza en ese momento. Minutos después del incidente, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Santiago y de la Policía Nacional, que hablaron con el presunto agresor, quien se encontraba allí acompañado de un perro. También acudió una ambulancia al lugar de los hechos, aunque la persona que había sufrido la agresión ya se había marchado cuando llegaron los servicios sanitarios.

Este episodio no es un hecho aislado. Según recuerdan vecinos de la zona, el mismo individuo protagonizó recientemente otro incidente grave en la plaza del Toural, cuando intentó agredir con un cuchillo a varias personas. En aquella ocasión fue detenido por la policía, aunque fue puesto en libertad pocas horas después. La reiteración de estos episodios ha incrementado la inquietud entre quienes frecuentan la zona. Vecinos y comerciantes aseguran que la presencia de este individuo genera una situación de tensión constante en la plaza.

Noticias relacionadas y más

Especialmente preocupados se muestran los trabajadores de un supermercado situado en las inmediaciones, que aseguran sentirse atemorizados por la agresividad que, según indican, muestran algunas de las personas que suelen reunirse en este punto de la ciudad. Tras lo ocurrido este sábado, residentes y comerciantes reclaman medidas para garantizar la seguridad en la plaza del Toural y evitar que se repitan episodios de violencia como los registrados en las últimas semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
  2. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  3. Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
  4. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  5. Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
  6. Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
  7. María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
  8. Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas

Nueva agresión en la plaza del Toural de Santiago: un hombre rompe una botella en la cabeza a otro varón

Nueva agresión en la plaza del Toural de Santiago: un hombre rompe una botella en la cabeza a otro varón

La guerra en Oriente Medio frena reservas y provoca cancelaciones en las agencias de viajes de Santiago

La guerra en Oriente Medio frena reservas y provoca cancelaciones en las agencias de viajes de Santiago

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago

La asociación Sandra Prego Rial denuncia falta de diálogo en el proyecto del Barrio Verde de Pontepedriña

La asociación Sandra Prego Rial denuncia falta de diálogo en el proyecto del Barrio Verde de Pontepedriña

Os Bombeiros de Santiago atenderon 210 incendios en 2025, a cifra máis alta en oito anos

Axenda cultural: Víctor Manuel lidera unha xornada cargada de concertos

Axenda cultural: Víctor Manuel lidera unha xornada cargada de concertos

A xornalista Raquel C. Pico gaña o Xohana Torres coa ollada nos anos 20

A xornalista Raquel C. Pico gaña o Xohana Torres coa ollada nos anos 20

O PP de Santiago denuncia que o Goberno oculta datos da negociación con Ryanair

O PP de Santiago denuncia que o Goberno oculta datos da negociación con Ryanair
Tracking Pixel Contents