Nueva agresión en la plaza del Toural de Santiago: un hombre rompe una botella en la cabeza a otro varón

La plaza del Toural, en Santiago, ha vuelto a ser escenario de un nuevo episodio de violencia este sábado por la tarde. Un hombre ha agredido a otro varón golpeándole con una botella de vidrio hasta romperla en su cabeza, en un suceso que ha generado una gran preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona. Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde. Según puede verse en un vídeo que acompaña esta información, el agresor se encara con otro hombre y trata de golpearle en varias ocasiones con una botella. Tras varios intentos, finalmente logra impactarle en la cabeza y romper el envase de cristal contra ella.

Agresión con botellazo en la Plaza del Toural / cedidas

Después del golpe, la víctima se queda visiblemente aturdida y se lleva las manos a la cabeza mientras el agresor permanece en el lugar. La escena ha sido presenciada por varias personas que se encontraban en la plaza en ese momento. Minutos después del incidente, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Santiago y de la Policía Nacional, que hablaron con el presunto agresor, quien se encontraba allí acompañado de un perro. También acudió una ambulancia al lugar de los hechos, aunque la persona que había sufrido la agresión ya se había marchado cuando llegaron los servicios sanitarios.

Este episodio no es un hecho aislado. Según recuerdan vecinos de la zona, el mismo individuo protagonizó recientemente otro incidente grave en la plaza del Toural, cuando intentó agredir con un cuchillo a varias personas. En aquella ocasión fue detenido por la policía, aunque fue puesto en libertad pocas horas después. La reiteración de estos episodios ha incrementado la inquietud entre quienes frecuentan la zona. Vecinos y comerciantes aseguran que la presencia de este individuo genera una situación de tensión constante en la plaza.

Especialmente preocupados se muestran los trabajadores de un supermercado situado en las inmediaciones, que aseguran sentirse atemorizados por la agresividad que, según indican, muestran algunas de las personas que suelen reunirse en este punto de la ciudad. Tras lo ocurrido este sábado, residentes y comerciantes reclaman medidas para garantizar la seguridad en la plaza del Toural y evitar que se repitan episodios de violencia como los registrados en las últimas semanas.