Raúl Bouzón e Inés Pereiro ganan los Premios Literarios Minerva
Los alumnos de ESO y Bachillerato del Peleteiro y los Salesianos de Vigo destacan por sus relatos y poemas en la 54ª edición de este certamen
Raúl Bouzón López, de 15 años y alumno de 4º de ESO del Colegio M. Peleteiro de Santiago, e Inés Pereiro Martínez, de 16 años y estudiante de 1º de Bachillerato en el Colegio María Auxiliadora Salesianos de Vigo, se alzaron como ganadores de la 54ª edición de los Premios Literarios Minerva, organizados por el Colexio M. Peleteiro. Sus obras, E ti de quen es? en la modalidad de narración y Portus Dorsum/Mica/Dolmen en poesía, fueron destacadas por la calidad literaria y el talento de sus autores.
El jurado señaló que «o excelente nivel dos traballos premiados mostra a puxanza e a forza deste talento novo que, coma sempre, agardamos que se sume á ampla relación de autores e autoras xa recoñecidos», recordando figuras como Xesús Rábade, Darío Xohan Cabana o Suso de Toro. En narración, además del primer premio de Bouzón, fueron reconocidos Alba Prieto Ramil y Mara Arca Moliner con el segundo y tercer premio, mientras que en poesía, junto a Pereiro, recibieron distinciones Román Rojo Campaña y Antía Paradela Casal. Asimismo, se otorgaron varios accésits a jóvenes autores que destacaron por su creatividad y dominio del lenguaje.
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 9 de abril en un acto literario en el propio Colexio M. Peleteiro, donde los ganadores leerán fragmentos de sus obras.
