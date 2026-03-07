Raxoi regulará los VTC ante la negativa de la Xunta y abrirá una consulta pública

El Concello iniciará en breve una consulta pública para establecer claramente cómo deben funcionar los vehículos de transporte con conductor (VTC) en Santiago. Raxoi definirá su propia regulación después de que la Xunta haya declinado instaurar un marco común para toda la comunidad, como pedía también Vigo o A Coruña. En las tres ciudades la convivencia entre el taxi y los coches que trabajan para plataformas como Uber, Bolt o Cabify (la única presente en Santiago) resulta complicada. Teóricamente los VTC sólo tienen permiso autonómico para trasladar a pasajeros entre municipios, pero en la práctica buena parte de los trayectos se realizan en tramos urbanos.

A finales de 2024, Cabify empezó a ofrecer la posibilidad de reservar un coche VTC en el momento en la capital gallega. Desde entonces, tanto la Policía Local como la Xunta han detectado hasta 152 infracciones por realizar trayectos sin salir del municipio. Aunque ciudades como A Coruña (que también ha anunciado una ordenanza para las VTC) o Vigo ya han multado e inmovilizado algunos de estos vehículos, en Santiago se sigue esperando. La Concellaría de Mobilidade explica que los expedientes están aún dentro del plazo previsto para poder sancionar. El departamento que dirige Xan Duro indica que la demora tiene que ver con algunos «cambios en los sistemas operativos del Concello que ralentizaron algunos trámites» y también con «dudas jurídicas» por carecer de una ordenanza municipal sobre los VTC.

«El Gobierno de Santiago entiende que la Xunta de Galicia es la administración que debiera acometer una regulación de los VTC armonizada para toda Galicia, y no dejar esa responsabilidad en los concellos», insisten desde Raxoi. Ese fue el posicionamiento que junto a Vigo y A Coruña trasladó a través de la Fegamp a finales del año pasado al Ejecutivo de Alfonso Rueda. «Puesto que la Xunta no parece dispuesta a regular la situación, el Concello de Santiago opta por atender la nueva realidad, abriendo primero ese proceso de consulta pública en el que todas las partes interesadas podrán hacer sus aportaciones». Raxoi indica que su «prioridad será garantizar el funcionamiento del taxi como servicio público y su convivencia con la realidad de los VTC».

Transfer

A través de la regulación municipal los ayuntamientos pueden permitir que los coches de Uber o Cabify realicen trayectos dentro del propio municipio. Raxoi apuesta por reservar este tipo de servicios para el sector del taxi. Sin embargo, abre la posibilidad a que los VTC puedan realizar algún viaje dentro del ayuntamiento como los denominados transfer para, por ejemplo, los traslados de autoridades que visiten Santiago o dar servicio durante la celebración de congresos. Hace unos meses el Concello se vio envuelto en una polémica política, precisamente por este tipo de uso. El PP local denunció que Raxoi realizó gestiones para contratar 29 viajes en vehículos VTC «ilegales» durante la Asamblea de Ciudades Patrimonio celebrada en el pasado mes de marzo.

Desde el departamento de Xan Duro matizan que «hay que introducir criterios claros y límites en las autorizaciones para realizar trayectos urbanos». La idea es que solo algunos de los VTC que tengan autorización de la Xunta para realizar viajes entre ayuntamientos puedan desplazarse dentro de la ciudad. En temporada alta, la asociación Radiotaxi contabilizó hasta 120 VTC realizando trayectos urbanos en Santiago. Son ya casi tantos como los taxis, que disponen de 144 licencias, a la espera de la ampliación en 29 más. El Concello «seguirá manteniendo contactos con las otras ciudades, porque entendemos que debe haber cierta armonización en esta cuestión aún teniendo en cuenta las casuísticas de cada ciudad», apuntan desde Mobilidade.

Cambio de normativa

Raxoi todavía no ha decidido cómo abordará la regulación de los VTC. Una posibilidad que se maneja es actualizar el Regulamento do Servizo de Transporte Urbano en Automóbiles de Alugueiro con Conductor. Aprobado en 1990, ha quedado totalmente desfasado. «Se recogen las normas de funcionamiento del servicio de los taxis, las características que deben de tener los vehículos, los requisitos para los conductores...», explica el departamento de Xan Duro. El reglamento, que recoge las posibles sanciones aún en pesetas, también cuenta con artículos relacionados con ambulancias o transporte de pequeñas mercancías.

«Obviamente se trata de un reglamento que quedó muy obsoleto», reconoce Raxoi. No está adaptado a la ley autonómica de 2013 de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia que es la que regula cuestiones relativas al taxi y que es la que se aplica en la práctica por ser de rango superior. «Teniendo en cuenta que es preciso regular esta nueva realidad de los VTC, desde el departamento de Tráfico se está abordando la posibilidad de actualizar este reglamento para adaptarlo a la realidad y a la normativa vigente», indica el Concello.

Más licencias

Santiago espera aún por la ampliación de licencias para el servicio de taxis. La Concellaría de Mobilidade indica que ya se ha recibido la última autorización pendiente de la Xunta para que todos los vehículos sean adaptados y se están «ultimando los pliegos» para convocar 29 nuevas licencias. El proceso va también con retraso dado que ya en los presupuestos de 2025 se contemplaban 2,9 millones de ingresos procedentes de las nuevas licencias de taxis. Raxoi estimaba entonces que los nuevos vehículos podrían estar operativos en el verano de este año. La ampliación del número de taxis también debe tenerse en cuenta a la hora de regular los VTC. «Es habitual y así lo viene avalando la jurisprudencia, establecer un límite de VTC por taxi, para garantizar el mantenimiento de los taxis como servicio público de interés general», sostiene el Concello.