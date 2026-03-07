Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tope ao prezo do alugueiro

Nova conta atrás para a zona tensionada en Santiago: Raxoi aprobará o luns a declaración

O Concello agarda que o goberno galego a autorice canto antes neste segundo intento

Unha parella mira o escaparate dunha inmobiliaria en Santiago

Unha parella mira o escaparate dunha inmobiliaria en Santiago / Jesús Prieto

Manu López

Manu López

Santiago

O segundo intento do Concello de Santiago para acadar a solicitude de zona de mercado residencial tensionado encara a súa recta final. Segundo desvelou onte a alcaldesa compostelá, Goretti Sanmartín, Raxoi dará luz verde ao envío da documentación á Xunta de Galicia o próximo luns co obxectivo de que o goberno autonómico a estude e poida autorizar a declaración «de maneira rápida».

O primeiro intento non prosperou

A posibilidade de aplicar a medida en Santiago, que daría pé a poñer tope aos prezos do alugueiro en determinadas circunstancias, viuse frustrada en agosto do ano pasado. O goberno local completou todos os trámites que marca a lei para obter a declaración, pero a Xunta deu por «desistida» a solicitude ao entender que presentaba eivas e que Raxoi non ofreceu unha «resposta válida» ao requirimento de enmendala. O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) argumentou que se empregaban datos procedentes de fontes non oficiais, e que as medidas correctoras propostas xa estaban en marcha ou non terían incidencia, entre outras consideracións.

Naquel momento, a alcaldesa manifestou que a resposta do goberno galego ocultaba «unha clara intención política» porque «ao PP non lle interesa que se conteñan os prezos do alugueiro en Santiago». O Concello presentou un recurso de reposición para tratar de que o IGVS reconsiderase a súa posición, pero foi rexeitado en outubro.

Nova solicitude iniciada en setembro

En paralelo a esta acción, Raxoi comezou a traballar desde principos de setembro nunha nova solicitude despois de manter un encontro de carácter técnico coa Consellería de Vivenda para tratar a cuestión. Nesta ocasión, o goberno de Goretti Sanmartín tratou de adaptarse ás esixencias da Xunta, eliminando datos de fontes non oficiais, incorporando outros e concretando máis o alcance das medidas correctoras. Tras completar o trámite de exposición pública, a declaración pasará pola Xunta de Goberno o luns para ser remitida ao IGVS.

Nos últimos meses, en diferentes intervencións públicas, a conselleira de Vivenda María M. Allegue, deixou claro que o goberno galego non é partidario da medida, pero que outorgará a declaración se Raxoi «cumprimenta o establecido normativa».

