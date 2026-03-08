«El ‘Aleluya’ con los coros locales fue lo más especial de los conciertos del 30 aniversario»

El noviembre de 2022, desde Santiago, la Real Filharmonía de Galicia (RFG) daba la bienvenida a Baldur Brönnimann (Basilea, 1968) como nuevo director con un vídeo donde él sube la escalera de caracol diseñada por Domingo de Andrade en lo que hoy es el Museo do Pobo Galego.

Ahora, este maestro suizo que pulió su formación en Inglaterra y tuvo un romance juvenil que le descubrió Madrid (dijo en la revista Scherzo), lidera a una Real Filharmonía que celebra 30 años de vida, resumidos en una reciente gira de aniversario con conciertos especiales en Santiago (llenazo en el Auditorio de Galicia), Vigo, Ferrol y A Coruña. En medio de mil viajes, Baldur Brönnimann atiende a EL CORREO GALLEGO con su habitual amabilidad.

Con el Orfeón Terra A Nosa y otros

¿Qué es lo más bonito que ha escuchado tras los conciertos de esa gira de aniversario?

Lo más especial, tanto en Santiago, como en la o tras ciudades, es el eco del "Aleluya" de "El Mesías" de Händel cuando cantaron los coros con nosotros. En Santiago tuvimos al Orfeón Terra A Nosa y en Ferrol a un coro de niños. Y esa colaboración con los coros locales llega porque esa obra está ahí, en el repertorio del aniversario, para dar también el mensaje de que estamos trabajando con nuestra comunidad. Eso ha sido lo más especial porque demuestra la huella que deja la orquesta. Y eso es muy bonito.

Supongo que ayuda a sembrar vocaciones en el camino entre corales y la música orquestal.

Yo creo que esa una tarea que todavía la tenemos un poquito pendiente. Hay que contactar más con el tejido musical, las bandas, los coros... y fomentarlo. Galicia es un territorio súper rico en música y yo creo que nosotros, como institución pública, tenemos que dar herramientas y abrir puertas para ayudarles a fomentar su actividad porque ese es el tejido cultural con el que colaboramos

Brönnimann en un ensayo con la RFG, / Antonio Hernández

Balance tras la reciente gira

¿Hubo mucho descarte al elegir el repertorio de esos conciertos del 30 aniversario de la RFG?

He repasado muchas opciones porque quería representar lo que hizo la orquesta en su pasado y lo que hace ahora, ilustrando el panorama completo de la orquesta. Entonces, también tuve que pensar en varios aspectos como, por ejemplo, Paul Daniel, vino a Santiago en un vuelo de las cinco de la tarde, poco antes del concierto de ese mismo día, pero él puede dirigir sin haber ensayado, y en otros casos tenía que pensar bien el tiempo de ensayo y pensar en obras donde pudieran participar con nosotros los estudiantes de la EAEM(Escola de Altos Estudos Musicais). En ese sentido, he repasado muchas obras pero no era una selección difícil porque creo que era bastante obvia.

Ya que habla de estudiantes, tienen más formación que hace 10 años, sin embargo, según expertos en sociología, muestran prisa por llegar a una orquesta y les cuesta más concentrarse. ¿Qué opina?

Yo creo que la falta de atención es una tendencia general. Si ves como se consume información y todo eso, creo que no es algo solo limitado a la música... Respecto a la generación de jóvenes músicos, doy un dato recién salido sobre la Joven Orquesta de la Unión Europea, que hace audiciones con todos los países europeos: hay nueve franceses, siete italianos, cuatro o cinco alemanes y, de España, hay 30. España es, con diferencia, el país que más músicos aporta. Eso demuestra lo potente que es esa nueva generación. Y orquestas como la Real Filharmonía y su escuela han ayudado a formar a esa generación y esa es una huella súper visible.

'Cometas', crear cantera en Galicia

El proyecto ‘Cometas’ encarga composiciones nuevas para la Real Filharmonía, ¿es uno de los logros de la RFG del que más orgulloso se siente de su etapa a la batuta de la orquesta?

'Cometas' de un proyecto que ya hicimos otros años, pero para el aniversario yo quería hacerlo de un modo que incluyera obras más cortas pero repartidas a lo largo de toda esta temporada. Y es verdad que es de las cosas de las que me siento más orgulloso porque es un aspecto de lo más sostenible que hacemos, algo con lo que ayudamos a la gente a escribir mejores obras para orquesta y también ayudamos a crear un patrimonio en un territorio donde no hay tanta música histórica...

Baldur Brönnimann con la Real Filharmonía en un concierto didáctico de entrada libre en la Quintana. / Jesús Prieto

Sus sitios de Compostela

¿Qué sitios de Santiago le gustan especialmente? No vale decir el Auditorio de Galicia

(Tras una risa sonora) Hay muchos sitios que me gustan porque paso mucho tiempo en Santiago. Por ejemplo, si quiero comer después de un concierto, muchas veces voy a la Bodeguilla, otras veces voy al Abastos... Y cerca del Auditorio, como voy al gimnasio a Santa Isabel, voy mucho al Mesón do Pulpo, porque es un buen lugar y un sitio donde siento a la gente de Santiago.

Lleva década y media en España. Centroeuropa va por delante en cultura de música orquestal. ¿por qué se afincó en Madrid?

Yo no diría que España no es un país importante en ese campo. Yo diría que España se ha convertido en una potencia musical en los últimos años. Hay más de veinte orquestas profesionales en España y eso, relacionado con su población, es un dato mayor que el de un país como Inglaterra. Y también hay un montón de orquestas juveniles, de bandas y de actividad musical en todos los niveles. En los años de existencia de la Real Filharmonía, España se ha convertido de un país importador a uno exportador... hay directores, compositores y músicos en todas partes de la escena europea. A cada lugar que voy me encuentro con jóvenes españoles y yo creo que el propio país tiene que poner en valor eso...

¿El potencial es lo que le atrajo?

Vivo en España desde 2008 con mi familia en Madrid, mis hijos nacieron ahí pero la Real Filharmonía es mi primer trabajo en España. Los directores, normalmente, vivimos cerca de algún aeropuerto.

Segundo por la izquierda, Baldur Brönnimann, como parte de una actividad formativa. / Alba Villar

Hijos y opinión de la IA

¿Sus hijos tienen vocación musical o es pronto aún para saberlo?

Ellos tienen 8 y 10 años. Lo que deseo es que tengan una afición, no tiene por qué ser música clásica, pero sí algo que les dé una manera de expresarse, que les permita tener una voz más allá de un mundo de actividades que pueden ser suplantadas por la inteligencia artificial, algo que les permita meterse dentro y expresarse, algo como lo que la música clásica es para mí.

¿Qué opina de la IA?

A lo largo de la historia, siempre hubo pausas tecnológicas, la revolución digital, la revolución industrial antes, que trajo nuevos instrumentos y orquestas más grandes... Yo creo que la inteligencia artificial va a encontrar su sitio. Creo que los jóvenes van a aprender a trabajar con la inteligencia artificial y la creatividad va a cambiar un poco... Yo trabajo siempre en verano en la academia del festival de Lucerna (Suiza) y allí, el año pasado, me dijo un joven compositor coreano: ‘Mira, la instrumentación de mis obras la hago con inteligencia artificial porque tengo la tendencia de meter muchos instrumentos y la inteligencia artificial me ayuda a hacerlo mejor’. Entonces, mira, ya está aquí. Yo en ese sentido, no tengo miedo. Hace falta gente lista y capacitada para adaptar su creatividad a las herramientas que hay.