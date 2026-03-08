Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alfonso Rueda felicita a la pianista Isabel Dobarro por su Grammy Latino

El presidente de la Xunta invita a la compostelana a participar en la programación musical del Xacobeo 2027 y destaca su talento

IsabelDobarro y Alfonso Rueda en el despacho de Presidencia.

IsabelDobarro y Alfonso Rueda en el despacho de Presidencia. / David Cabezon / Xunta

El Correo Gallego

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibió a la pianista Isabel Dobarro para darle la enhorabuena en persona por su Grammy Latino. La pianista compostelana recibió el galardón a Mejor Álbum de Música Clásica el pasado 13 de noviembre por su trabajo ‘Kaleidoscope’. Es la primera gallega en ganar un Premio Grammy Latino en la categoría de música clásica, y la cuarta en ganarlo en cualquier categoría.

En el encuentro, el presidente trasladó a Isabel Dobarro el interés del Gobierno gallego por continuar trabajando en que la música sea una herramienta con impacto social y que cada vez sea aún más igualitaria a través de la visibilización de las compositoras. En este sentido, Rueda le invitó a trabajar conjuntamente en eventos del próximo Año Xacobeo 2027.

