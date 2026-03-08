Axenda cultural: Depresión Sonora na Capitol e outras citas musicais
Depresión Sonora, proxecto musical de Marcos Crespo, chega esta tarde á Sala Capitol. A cita, que tivo que cancelarse o 30 de xaneiro por unha operación de apendicite, é as 20.00 horas con entradas a 20 euros. Non é a única proposta musical da capital galega. As 18.00 horas no pub Momo sonará swing, bolero e jazz da man de Mr. Cool, todo un veterán da escena musical compostelá. Con entradas a tres euros, repetirá o resto de domingos de marzo. OUtra das citas musicais clásicas dos domingos é a actuación de Sumrrá na Casa das Crechas. Con entradas a 10 euros, a formación de jazz empezará a actuación ás 20.00 horas. En Bertamiráns, sesión vermú no Transistor con Pez Mago.
Cantajuego celebra os seus 20 anos no Auditorio de Galicia
CantaJuego, o fenómeno de música infantil que marcou a infancia de milleiros de nenos e nenas, cumpre 20 anos e celébrao cunha xira especial. Santiago de Compostela será unha das paradas desta celebración: o espectáculo terá lugar no Auditorio de Galicia hoxe, con dous pases, ás 12:30h e ás 17:00h. Este especial aniversario promete unir varias xeracións "nunha experiencia máxica, na que os seguidores poderán revivir momentos memorables con Puli, Ainhoa, Rodri e Eugenia, xunto aos entrañables amigos Coco, Pepe e Buby, que sempre os acompañan", indican os organizadores. O espectáculo homenaxea tanto aos fans de sempre como aos novos, celebrando dúas décadas de música, baile e diversión. Durante máis de 80 minutos, o público poderá gozar das cancións, coreografías e ritmos que marcaron a infancia de milleiros de nenos. As entradas xa están dispoñibles en ataquilla.com.
Visita guiada a exposición ‘Internalities’ no CGAC
Ás 12 da mañá e sen que sexa preciso inscrición previa, o Centro Galego de Arte Contemporánea propón unha visita guiada polas súas exposicións. É unha ocasión perfecta para coñecer a mostra Internalities, deseñada orixinalmente para o Pavillón de España da 19.ª edición da Bienal de Arquitectura de Venecia.
‘A Banda do Rock’ no Teatro Principal
As 12.00 horas no Teatro Principal a Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, en colaboración con A Cova das Letras,ofrecerá un concerto para toda a familia. Con dirección de Casiano Mouriño Maquieira, interpretacións de Josito Porto e Cris Collazo e arranxos de Manu Paino, o espectáculo leva por título A Banda do Rock. A función terá unha duración de 60 minutos e o acceso é gratuíto pero as entradas están xa todas reservardas.
