“Somos bombeiras”: el parque de Santiago visibiliza a sus dos primeras mujeres en la celebración de San Juan de Dios

Patricia Castro y Sandra Torres son desde el pasado mes de julio las dos primeras mujeres que forman parte del parque de Bomberos de Santiago. Su incorporación, tras superar el correspondiente proceso de oposición, ha supuesto un hito para un servicio en el que hasta ahora todos los efectivos habían sido hombres, con la única excepción de una trabajadora administrativa. Este domingo, coincidiendo con la celebración de San Juan de Dios, patrón de los bomberos, y con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, su presencia adquirió un simbolismo especial dentro de un acto que reunió en el parque compostelano a profesionales del servicio, autoridades municipales y representantes de los cuerpos de seguridad.

Ambas desempeñan funciones dentro de la rama de prevención operativa, un ámbito esencial para el funcionamiento diario del servicio y que se centra en la preparación y supervisión de los medios materiales y logísticos que utilizan los bomberos en cada intervención. Su trabajo se desarrolla fundamentalmente dentro del propio parque y consiste en garantizar que todo esté en perfecto estado cuando los equipos deban salir a una emergencia.

“Facemos un pouco de todo. Estamos sempre pendentes de que os EPIs estén correctamente revisados. Facemos tamén revisións dos vehículos, asistencias tipo ITV, revisións en talleres, un pouco de todo”, explican al describir su labor cotidiana. De este modo, cuando los bomberos reciben un aviso y deben desplazarse a una intervención, todos los equipos y vehículos se encuentran preparados para actuar con rapidez y seguridad. “Basicamente, cando eles teñan que saír, nós o que facemos é que estea todo listo e en orde”, resumen.

Las dos accedieron al puesto mediante oposición en un proceso que incluyó pruebas teóricas y un examen práctico de informática. Sus trayectorias profesionales previas eran muy diferentes, pero ambas coincidieron en ver en esta convocatoria una oportunidad para desarrollar una actividad vinculada al servicio público. Patricia Castro explica que procede del ámbito de la prevención de riesgos laborales y que ya tenía interés previo por este tipo de funciones. Sandra Torres, por su parte, desarrolló su carrera profesional durante quince años en otro sector. “Eu son farmacéutica e viña de 15 anos de profesión, pero souben desta plaza e intenteino e aquí estamos”, relata.

Más allá de la novedad que supone su presencia en el parque compostelano, ambas subrayan que su integración en el equipo ha sido natural y muy positiva desde el primer momento. Trabajar en un entorno históricamente masculino no ha supuesto para ellas una barrera. “Estamos encantadas, porque recibíronnos cos brazos abertos e traballamos moi ben xuntos”, aseguran. Aunque su uniforme es de un color diferente al del resto del cuerpo, al pertenecer a una rama distinta dentro del servicio, ambas reivindican con naturalidad su papel dentro del parque. “Somos bombeiras, si”.

Celebración de San Juan de Dios / Jesús Prieto

Celebración del patrón

La presencia de estas dos profesionales fue uno de los aspectos más destacados de la celebración de San Juan de Dios, patrón de los bomberos, una jornada que tradicionalmente sirve como punto de encuentro para los integrantes del servicio, tanto en activo como ya jubilados. El acto reunió en el parque de Santiago a miembros del cuerpo y a diversas autoridades, entre ellas la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín.

Durante su intervención, el jefe del servicio, Manuel Sanmartín, puso en valor el trabajo de los bomberos y el compromiso que caracteriza a este colectivo. Recordó que la labor del cuerpo forma parte de la engranaje de seguridad que integran los distintos servicios de emergencia y fuerzas de seguridad. “Os bombeiros son unha parte fundamental para o mantemento da seguridade da comunidade e unha parte fundamental desa engranaxe que somos os corpos e forzas de seguridade”, señaló.

Sanmartín destacó además el componente vocacional de la profesión y la disposición permanente de los bomberos a acudir allí donde se necesita ayuda. “Ser bombeiro non é soamente unha profesión, é unha vocación de servizo público cara aos demais”, afirmó, subrayando que cada intervención implica acudir a lugares donde las personas atraviesan situaciones de incertidumbre o preocupación para aportar tranquilidad y resolver emergencias.

El jefe del servicio quiso también agradecer la labor de quienes han formado parte del cuerpo a lo largo de los años y contribuyeron a construir el parque tal como existe hoy. En ese sentido, dedicó unas palabras a los bomberos jubilados presentes en el acto y a quienes están próximos a retirarse. “Os que puxestes os alicerces para que hoxe estemos aquí”, afirmó. Sanmartín aprovechó igualmente para referirse a algunos de los proyectos en marcha para mejorar el servicio, entre ellos la redacción del proyecto para un nuevo parque de bomberos y la incorporación de nuevos vehículos, actuaciones que permitirán reforzar la capacidad operativa del cuerpo en los próximos años.

Balance del año y proyectos de futuro

El concejal de Seguridad, Xan Duro, realizó por su parte un balance del último año, que calificó como “complexo” desde el punto de vista operativo debido al número y la intensidad de las emergencias registradas. Entre ellas mencionó diversos incendios urbanos y forestales, así como intervenciones recientes que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del servicio.

Recordó especialmente el incendio registrado en la Comisaría de Policía, donde la actuación coordinada de los bomberos permitió controlar una situación que inicialmente parecía menor pero que fue adquiriendo mayor dimensión. “Creo que foi un exemplo da profesionalidade, sen dúbida, que atesoura este parque”, señaló.

El edil destacó además las novedades que se han producido en el servicio durante el último año, entre ellas la incorporación de nuevos efectivos, con cinco bomberos conductores, dos bomberas auxiliares y un auxiliar, así como la llegada de una nueva responsable en el área municipal de Convivencia. A estas mejoras se suman la futura adquisición de nuevos vehículos y el avance en la tramitación del proyecto para el nuevo parque de bomberos.

Duro señaló también que el Concello trabaja en nuevas convocatorias para reforzar la plantilla, con la previsión de incorporar más efectivos en los próximos años. Asimismo, se refirió al proyecto del parque comarcal de bomberos, una iniciativa largamente demandada y que, según señaló, podría estar cada vez más cerca de hacerse realidad.

El acto fue cerrado por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien quiso agradecer públicamente el trabajo que desempeñan los bomberos y el servicio esencial que prestan a la ciudad. “Sabemos que sodes un corpo tan necesario como recoñecido e prezado no conxunto do concello e da cidade”, afirmó.

La regidora situó además el trabajo de los servicios de emergencia en el contexto de los nuevos retos que plantea la emergencia climática, que está provocando un aumento de fenómenos extremos y de incendios forestales. En este escenario, destacó la importancia de contar con profesionales preparados para intervenir ante todo tipo de situaciones. Sanmartín subrayó también el valor cualitativo del trabajo de los bomberos, más allá del número de intervenciones que realizan.

La seguridad y tranquilidad que transmiten a la ciudadanía cuando llegan a una emergencia constituye, según señaló, el verdadero indicador del servicio que prestan. “En canto escoitan a sirena do camión, pois fican moito máis tranquilos”, indicó. La alcaldesa concluyó su intervención reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la mejora de las condiciones del servicio y con los proyectos que permitirán reforzar el parque de bomberos en el futuro.

La jornada concluyó con el tradicional almuerzo de confraternidad, una cita que cada año reúne a bomberos en activo, veteranos del servicio y autoridades en torno a la celebración de su patrón. En esta ocasión, además, la coincidencia con el 8 de marzo y la presencia de las dos primeras bomberas del parque compostelano añadieron un significado especial a una jornada dedicada al reconocimiento de la labor del cuerpo.