Crónica social compostelana | Jubilaciones en el Centro Dramático Galego

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Momento de despedidas en el Centro Dramático Galego, que ha rendido homenaje a tres trabajadores de la compañía, con sede en el Salón Teatro de Santiago de Compostela, dependiente de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) que han decidido dar el paso de iniciar una nueva etapa en sus vidas tras jubilarse.

Se tratan de Salvador Forján, que llevaba 40 años encargándose de la estructura escénica; Marisol Pérez, que estuvo 36 años trabajando en el área de limpieza; y René Rodríguez, que da el paso después de 26 años subido a la tramoya. El homenaje ha tenido lugar durante una xuntanza en la ciudad compostelana en la que ha estado presente, entre otros representantes del Centro Dramático Galego, su director, Fran Núñez, quien no se ha querido perder la despedida a tres personas que, después de muchos años, abandonan la entidad.

La Sociedad Anónima del Plan Xacobeo, Premio Servir de los clubes rotario de Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, recogió esta semana, en el compostelano Hotel Los Abetos, el Premio Servir que los clubes rotarios de Galicia han concedido a la Sociedad Anónima del Plan Xacobeo por contribuir a la promoción del Camino de Santiago, la recuperación de lugares abandonados y la puesta en marcha de una red pública de albergues.

Durante el acto, Diego Calvo agradeció el reconocimiento y destacó el servicio a la comunidad como principio compartido entre las administraciones públicas y los clubes rotarios. Además, el conselleiro destacó que la labor desarrollada por la Xunta de Galicia para impulsar el Camino de Santiago llevó a superar el medio millón de peregrinos en 2025, así como potenciar la conservación del patrimonio, la revitalización del territorio y la proyección de Galicia en el mundo.

