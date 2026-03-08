En el Día de la Mujer, las manifestantes en Santiago reclaman mejoras laborales y el fin de la discriminación de género

Algunos miles de mujeres han denunciado este domingo por las calles de Santiago de Compostela las múltiples discriminaciones que sufren por razones de género y han reclamado medidas a favor de mejores condiciones laborales, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer. La manifestación, que discurrió entre la Intermodal y la praza do Obradoiro, fue convocada por el sindicato CIG, y se suma a las múltiplas movilizaciones durante la jornada de este 8M para denunciar la discriminación hacia la mujer y la violencia machista.

Las participantes en la manifestación, encabezada por una pancarta indicando "en lucha por nuestra dignidad", corearon numerosos eslóganes, entre ellos el de "no a la discriminación" por razones de género. Una portavoz de la CIG, Susana Méndez, ha subrayado a un grupo de periodistas que este Día Internacional de la Mujer Trabajadora "no es una jornada de celebración", sino "de reivindicación y de lucha" por las discriminaciones que todavía sufren. En ese sentido, ha denunciado que las mujeres trabajadoras "siguen padeciendo más precariedad, más temporalidad, más parcialidad, salarios más bajos y peores condiciones que los hombres".

Emma Sánchez Arca

La representante de CIG ha añadido que las "políticas de desmantelamiento y privatización y de los servicios públicos ahondan en mayor precarización" de las condiciones laborales de la mujeres. Así, la lamentado que la reforma laboral anunciada en 2021, en lugar de "acabar con esas lacras", ha llevado incluso a "aumentar" algunas desigualdades, entre las que ha subrayado "las brechas de salario de las pensiones"

Por ello, Méndez ha lamentado que las mujeres "no tienen nada que celebrar" esta jornada, sino todavía "reivindicar y denunciar" las discriminaciones y abusos.

La sindicalista ha invitado a los poderes públicos y a las patronales a adoptar medidas que "vayan en el camino de la igualdad que estamos exigiendo". Méndez ha celebrado que la Real Academia Galega dedique este año el Día das Letras Galegas a la escritora Begoña Caamaño, al recordar que fue también una sindicalista de CIG y una " grandísima antimilitarista".

En ese sentido, Méndez ha aprovechado para denunciar la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos y sus "países amigos contra "naciones soberanas", al señalar que "las mujeres acaban siendo las que se llevan la peor parte", en una alusión específica a las decenas de alumnas fallecidas hace una semana en el bombardeo de una escuela en Teherán.

En Galicia están previstas varias manifestaciones este domingo organizadas por una parte por Marcha Mundial das Mulleres y otras asociaciones, además de por diversos sindicatos por separado.