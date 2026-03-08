Elecciones USC: Flores cuestiona la entrada de Juanatey en el equipo de Crujeiras

La candidata al Rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Maite Flores cuestiona el «fichaje» del doctor José Ramón González Juanatey como delegado para la Estrategia de Ciencias de la Salud de la candidatura de Rosa Crujeiras. «En menos de cinco meses dejará de cumplir los requisitos para el cargo y deberá abandonar dicho puesto, generando inestabilidad en un área crucial para garantizar el correcto desarrollo del acuerdo de descentralización de la Facultad de Medicina», censura Flores.

A tiempo completo

Los estatutos de la USC, recuerda Flores, establecen que para que el profesorado pueda ocupar cargos académicos debe estar acogido al régimen a tiempo completo. González Juanatey dejará su condición de catedrático de universidad con este tipo de dedicación a finales de este curso. «No podría tener continuidad en desempeño del cargo, incluso si adquiriese la condición de profesor emérito, ya que supondrían una vinculación contractual a tiempo parcial», recuerda.

'Componendas'

«Tengo la mejor consideración profesional por Ramón Juanatey como médico, pero no entiendo cómo se presta a estos componendas, máxime cuando sabe que es la segunda opción para Crujeiras para Ciencias de la Salud, ya que inicialmente se había presentado el oncólogo Rafael López, quien decidió abandonar esa candidatura tras constatar la falta de integración y cohesión del grupo y sus inconsistencias», afirma Flores. Para la candidata que, quedó segunda en la primera vuelta de las elecciones, «este anuncio improvisado viene motivado porque a Rosa Crujeiras empiezan a no darle las cuentas, especialmente en la Facultad de Medicina», que es el centro con mayor número de electores. «La remontada está cada vez más cerca», subrayó.