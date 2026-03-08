La Iglesia gallega reclama más oportunidades de reinserción y evitar una "doble condena" a los presos extranjeros

El Monasterio de San Martín Pinario, en Santiago, acogió este sábado el Encuentro Interdiocesano de Pastoral Penitenciaria de Galicia, una jornada de reflexión centrada en la situación de los presos extranjeros y las dificultades que afrontan para reinsertarse en la sociedad tras cumplir su condena. La jornada reunió a voluntarios, capellanes y especialistas del ámbito penitenciario de las diócesis gallegas, que analizaron los retos sociales, humanos y jurídicos que afectan a las personas migrantes en prisión. El encuentro buscó abrir un espacio de diálogo sobre las barreras que encuentran muchos internos oriundos de otros países tanto durante su estancia en prisión como en el momento de recuperar la libertad.

Durante la apertura del encuentro, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, destacó la labor de la pastoral penitenciaria, que definió como un trabajo “silencioso y profundamente evangélico”. En su intervención recordó que detrás de cada persona privada de libertad hay una historia marcada, en muchos casos, por el desarraigo, la distancia familiar, las barreras culturales y la soledad. Uno de los ejes centrales de la jornada fue el análisis jurídico sobre la situación de los presos extranjeros en España.

La jurista de Instituciones Penitenciarias María del Puerto Solar explicó la compleja relación entre el derecho penal y la legislación de extranjería, un marco legal que en ocasiones puede dificultar los procesos de reinserción social de quienes han cumplido su condena.

El programa incluyó también una mesa redonda en la que participaron personas privadas de libertad, que compartieron su experiencia personal dentro del sistema penitenciario y las dificultades que afrontan al intentar reconstruir su vida tras la prisión.

El encuentro concluyó con la lectura de un manifiesto en el que se advierte de la “doble condena” que sufren muchos presos extranjeros: la pena judicial y la imposibilidad de acceder posteriormente a permisos de residencia o trabajo. Entre las propuestas planteadas se encuentra impulsar la justicia restaurativa, promover penas alternativas a la prisión y revisar la normativa para facilitar procesos reales de integración social.

Los participantes coincidieron en la necesidad de seguir promoviendo iniciativas que acompañen a las personas privadas de libertad y favorezcan su reinserción, prestando especial atención a las circunstancias sociales y personales que con frecuencia están en el origen de muchas situaciones de exclusión.