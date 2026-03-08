Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mila Castro cre que PP e PSOE entraron xa en campaña electoral

Sinala que o servizo da auga está bloqueado polos seis votos en contra do BNG

MIla Castro

MIla Castro / EP

El Correo Gallego

Santiago

As concelleiras Non Adscritas fixeron onte balance da semana política que deixa, segundo Mila Castro, dúas conclusións claras: «o remordemento de conciencia do BNG por bloquear o contrato da auga e que PP e PSOE xa entraron en campaña electoral cando aínda falta máis dun ano para as eleccións municipais».

Castro referiuse ás explicacións ofrecidas nos últimos días pola Alcaldesa sobre o voto en contra do BNG para a renovación da concesión do servizo da auga. Unha decisión que, lembra, foi a que bloqueou finalmente que saíra adiante o novo contrato xa que os votos a favor das Non Adscritas -Mercedes Rosón, Marta Álvarez, Gonzalo Muíños e a propia Castro- «non quedaron sen efecto pola abstención de once concelleiros do PP, senón polo voto en contra dos seis do BNG».

TEMAS

