Compostelanas que rompen estereotipos en sus profesiones: "Capacidad y compromiso no tienen género"

Las mujeres de Santiago han logrado hacerse su lugar en diferentes profesiones –principalmente masculinizadas– a lo largo de estos últimos años. Es más, en ciertas profesiones ya son mayoría. Hay muchas que lograron derribar muros y romper con los estereotipos en ciertos sectores, como en la industria, la construcción o la conducción. En cuanto a datos, en 2024, se alcanzó el máximo histórico de trabajadoras ocupadas en España, con más de 10,1 millones de mujeres trabajando y con una tasa de empleo femenino que se situó en un 47,21% en 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en las ramas de la educación, las artes, las humanidades y la salud es donde se registra más presencia femenina, con una clara mayoría de matriculación universitaria que llega a un total de 56,5% y con una finalización de estudios que supera el 60%. En las ciencias y la tecnología, teniendo en cuenta los últimos datos que hay disponibles del año 2023, las mujeres formaban el 52,5% de la población activa en recursos humanos en estas áreas.

Virginia Pubul: "Aportamos una diferencia"

En los pasillos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), donde cada día la tecnología avanza para ponerse al servicio del diagnóstico y el tratamiento, la doctora Virginia Pubul Núñez ha construido una trayectoria marcada por el rigor científico y el liderazgo. Jefa del Servicio de Medicina Nuclear del CHUS, presidenta –desde junio de 2025– de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular y académica de la Real Academia de Medicina de Galicia, su nombre es referencia dentro y fuera de Galicia.

Según la Jefa de Medicina Nuclear del CHUS, sus puestos nunca fueron buscados, llegaron «con muchísima naturalidad». La médica explica que la presencia de mujeres en puestos de liderazgo en su disciplina y en ámbitos como la investigación y la innovación, es importante que se tenga en cuenta porque «somos diferentes y por lo tanto sí aportamos una diferencia». Además, anima a las jóvenes que quieran elegir su especialidad en la medicina, porque tiene «un futuro cercano, inminente y apasionante y que tiene un montón de oportunidades».

El género no fue un condicionante para Pubul y el desempeño de su profesión. «Siempre he sido apoyada por hombres difíciles, con una perspectiva diferente de la mujer», replica la médica. Respecto a la desigualdad de género en su profesión, tampoco la sintió, pero la realidad esta a la luz del día en otras especialidades y mismo en los puestos jerárquicos y directivos en los hospitales. «Si analizas el panorama general, hay pocas mujeres jefes de servicio en los hospitales, es verdad», explica.

Emma Sánchez Arca

Elena López Lago: "Cuando sales de la USC te das cuentas que no es igual en todas partes"

Por las aulas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) también hay mujeres que decidieron tomar riendas sueltas en profesiones más masculinizadas. Una de ellas es la decana de la Facultad de Física, Elena López Lago. El mundo de la Física Aplicada, a la cual pertenece la decana es una «isla paradisíaca» porque las mujeres representan un 46%. «Para mí, gestionar una facultad como la de Física tiene un significado que combina normalidad y conciencia. En la Facultad, ya hubo directoras de departamento y una decana antes que yo», comenta.

Según los datos del Grupo Especializado de Mujeres en Física (GEMF) de la Real Sociedad Española de Física, el porcentaje de mujeres en Física a nivel estatal continúa estancado en torno al 30%. En el Grado en Física de la USC las cifras son ligeramente mejores: en los últimos cinco años las mujeres constituyen entre el 29% y el 42% del alumnado de nuevo ingreso.

Lo que pasa en la USC no es lo más común a niel nacional o internacional. «Pero cuando sales de ese entorno tan particular (como el de la USC) te das cuenta de que no en todas partes es así. En algunos países o instituciones donde la presencia femenina en ciencia aún es escasa, mi papel cobra un significado más relevante. Lo percibí con especial claridad en Túnez: allí mis colaboradoras (que integraban un grupo de investigación femenino muy competitivo) me presentaban a sus colegas masculinos y femeninos con mucho orgullo como mujer decana, algo que para ellas era realmente importante. Esa experiencia me hizo entender que, aunque yo viva mi cargo desde la normalidad profesional, para otras mujeres puede funcionar como un referente o un recordatorio de que esos espacios también les pertenecen», señala la decana.

Lola Fernández: "En los inicios puede haber alguna mirada que suscite dudas"

Las calles de la capital gallega también son patrulladas por mujeres santiaguesas. Ese es el caso de Lola Fernández, Policía Nacional de la Unidad de Prevención y Reacción perteneciente a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Santiago de Compostela.

Desde joven supo que sentía una motivación y confianza plena en poder desarrollar un rol activo para la seguridad de la ciudadanía. «No tuve un momento decisivo y con la importancia suficiente para ingresar en el cuerpo, pero sí me he visto influenciada de la empatía y firmeza con la que desde niña observé actuar a las mujeres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado», explica Fernández.

Según datos de 2025 de la Policía Nacional, la presencia de mujeres tanto en los Cuerpos como en las Fuerzas de Seguridad sigue siendo aún reducida y su número desciende a medida que se asciende a las escalas superiores. Así, de un porcentaje del 19,72% de mujeres que ocupan la escala básica de la Policía Nacional, esa cifra baja hasta el 15,52% en el número de comisarias principales (de 116, tan solo 18 son mujeres), siendo ese porcentaje del 13,3% en el caso de comisarias (de 331, solo 44 son comisarias). En la presencia total en la Policía Nacional, las mujeres representan solamente el 18,79%.

Según Lola Fernández «en los inicios puede haber alguna mirada que suscite dudas respecto de si encajaba o no, pero con el tiempo y el desarrollo personal quedó en evidencia que la capacidad, compromiso y profesionalidad no tienen género».

La presencia de mujeres en la Policía Nacional, supone según Fernández, «una perspectiva más empática y cercana, en nuestro trato con la ciudadanía, a menudo generamos una confianza distinta porque enriquecen el enfoque, aportando una visión complementaria».

Ser mujer y policía significa para Lola Fernández «un compromiso profundo con la igualdad, demostrar que nuestra capacidad y profesionalidad no tienen género, y es un orgullo seguir haciendo camino para las futuras generaciones».

En la construcción también hay mujeres

Según el informe Mujeres en el Sector de la Construcción 2025, uno de cada diez trabajadores en la construcción en Galicia ya es una mujer. El dato que estima el informe es que ya hay más de 8.000 mujeres profesionales en la construcción, lo que no solo marca un récord sino que también revela un giro en un sector que busca el relevo generacional con urgencia.

El informe, elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción, sitúa a Galicia en un punto de inflexión. Las 8.072 mujeres afiliadas en 2025 suponen un crecimiento del 11,2% respecto al año anterior y elevan su peso hasta el 10,3% del total del sector, por encima de la media nacional.

Entre las ocupaciones que destacan por una mayor presencia masculina, se puede ver una brecha por encima del 90% en la albañilería, la mecánica de vehículos de motos y la eléctrica, la conducción de camiones, la carpintería, los bomberos, la soldadura, la carpintería metálica y la reparación de líneas eléctricas, según datos del Observatorio de Igualdad y Empleo, que señala que, entre las actividades económicas con mayor presencia de hombres, se halla la metalurgia, la reparación de maquinaria, la ingeniera civil, la construcción de edificios y la reparación e vehículos de motos, dónde hay una brecha de género que supera el 70%.

Elena Isabel del Pozo: "Ha aumentado el número de mujeres en la construcción"

Una de las más de 8.000 mujeres que trabajan en la construcción en Galicia es Elena Isabel del Pozo Yáñez. Se dedica a instalar piscinas en una empresa de Ames (A Coruña). Para ella es una «satisfacciónn y un reto a la vez» dedicarse a trabajar en una profesión que es mayoritariamente masculina. «El poder demostrar que una mujer es capaz de hacer un trabajo de hombres siempre es un orgullo», asevera del Pozo.

La instaladora de piscinas cree que a lo largo de los años, se vio un cambio en su profesión en cuanto a la cantidadd de mujeres que ve trabajando en la construcción. «Ha aumentado considerablemente el número de mujeres en la construcción pero podríamos ser más aún si nosotras mismas no tuviéramos la mentalidad o el miedo a fracasar por ser un mundo de hombres», comenta.

El ser mujer nunca la condicionó porque «era a lo que quería dedicarme» pero sí encuentra retos en su profesión, la barrera del miedo. «El reto más importante es romper la barrera del miedo a intentarlo y después, cuando ya estás dentro, conseguir estar a nivel de tus compañeros. Pero no me refiero a categoría, si no a nivel físico, fuerza, disciplina, aprendizaje», explica del Pozo.

Paula Garrido se dedica a realizar prevención de gas y calefacción para una empresa privada coruñesa. Comenzó su carrera en la electrónica, como técnica en electrodomésticos, por cuenta propia, y cuando comenzó a trabajar en donde se encuentra actualmente le propusieron sacarse la certificación de instaladora de gas. «Para mí no tiene un gran significado. Es algo en lo que soy solvente, en lo que estoy formada y que ahora es mi profesión. Para mí es lo normal, porque es el sitio que me gané», dice. Garrido afirma que la presencia de mujeres en su profesión va en aumento «en parte creo que debido a la necesidad de técnicos» pero que la escalada profesional es más lenta. «En mi caso, siendo hija de un técnico y teniendo mucha experiencia ya antes de empezar a trabajar, pensé que me sería más fácil. Pero fue al revés: mi incorporación fue complicada y el camino lento».

Los obstáculos de las mujeres en su vida profesional

La jefa de Medicina Nuclear del CHUS, Virginia Pubul, sí encontró un impedimento en su vida profesional, el ser madre.

«Los obstáculos que yo he vivido, algo tan importante como la maternidad, a mí me ha supuesto un freno no en la búsqueda de mis objetivos, pero si un sobreesfuerzo, porque creo que la maternidad no está lo suficientemente apoyada ni comprendida», señala la médica.

Ni Elena del Pozo, ni Lola Fernández son madres, pero ellas creen que lamaternidadd no hubiera significado un impedimento ni un obstáculo para su carrera profesional. «No tengo hijos pero si los tuviera, por parte de mi empresa no hubiera habido ningún problema», explica del Pozo acerca de la compañía donde trabaja como instaladora de piscinas.

Las mujeres que las marcaron

Para la jefa de Medicina Nuclear del CHUS, Virginia Pubul, su rol femenino en su vida profesional fue Marie Curie. «Yo cuando no pensaba dedicarme a la medicina nuclear, en primero de carrera, ya leía libros sobre la biografía de Marie Curie porque me parecía una mujer ejemplar en cuanto a lo que había conseguido en aquella época y todas las dificultades que tuvo en su vida», explica la médica.

Pero no todas las mujeres tuvieron roles femeninos en sus carreras profesionales. Elena Isabel del Pozo Yáñez nunca las tuvo, pero «espero ser yo el referente de alguien, porque podemos dar voz a las mujeres que nos dedicamos a profesiones masculinizadas», explica.