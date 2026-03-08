Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os socialistas piden un paso de peóns preto do colexio da Inmaculada

A concelleira socialista en Santiago, Marta Abal

Santiago

A concelleira do Grupo Municipal Socialista Marta Abal reclamou ao Concello que actúe con axilidade e habilite un paso de peóns na rúa Concepción Arenal, nas proximidades do colexio da Inmaculada, co obxectivo de mellorar a seguridade viaria na contorna do centro e dar resposta a unha demanda trasladada pola propia comunidade educativa.

Abal lembrou que no último pleno o Grupo Municipal Socialista levou á corporación unha petición formulada polo consello escolar do colexio, incidindo en que se trata dunha proposta que responde a unha necesidade real e contrastada. Segundo explicou Marta Abal, «boa parte da comunidade educativa e das familias do alumnado utilizan as galerías da praza de Galicia para chegar ou saír do colexio», pero «non poden cruzar a rúa coas condicións de seguridade que serían desexables».

Actuar sen demoras

A concelleira socialista advertiu de que a situación actual non garante un cruzamento seguro nunha zona con tránsito constante de alumnado e familias, polo que insistiu na necesidade de actuar sen máis demoras. Neste sentido, subliñou que dar cumprimento ao rogo permitirá “habilitar un cruzamento seguro e mellorar a seguridade viaria na contorna do centro escolar”.

Abal puxo en valor que esta iniciativa parte directamente da comunidade educativa e destacou que este tipo de actuacións “son importantes, especialmente cando responden ás peticións e á vontade da cidadanía, concretamente dun consello escolar”. Ao seu xuízo, atender estas demandas e resolver problemas concretos da veciñanza “é facer política útil”.

