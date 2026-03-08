Vivienda protegida en Santiago: 18 empresas optan a realizar el proyecto para Volta do Castro

La Xunta ha recibido un total de 18 ofertas para la redacción del proyecto y la dirección de obra para construir 36 viviendas públicas en Volta do Castro, en Santiago. Estos trabajos fueron licitados por 297.013€, y se estima que la futura construcción de los hogares supondrá una inversión total de 7M€. La creacón de estas viviendas se anunció el pasado mes de enero por parte de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. En el acto, estimó que las obras podrían comenzar a finales de este año o principios del que viene.

Esta intervención se impulsa al amparo de la modificación normativa que está en vigor desde el 1 de enero y permite la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales, como este de Volta do Castro, que es de titularidad autonómica.

Otras viviendas

Estas viviendas en Volta do Castro se suman a las que la Xunta ya tiene en marcha en la ciudad de Santiago, como los 60 hogares públicos que se construyen en Lamas de Abade y O Castiñeriño, que serán entregados este año. Martínez Allegue visitó esta semana las obras de Lamas de Abade y anunció que en mayo estarán finalizadas las obras de un inmueble con 12 viviendas que se destinarán al alquiler protegido.Los beneficiarios ya han sido seleccionados mediante sorteo.

Xoán XXIII

Vivenda también está en redacción el proyecto para los alojamientos compartidos para la juventud en la zona de Xoán XXIII, en colaboración con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Y está licitada la redacción del proyecto para 244 viviendas de promoción pública y una residencia universitaria de 150 plazas en Salgueiriños.

Por otra parte, la Xunta trabaja en el desarrollo de suelo residencial para habilitar más parcelas donde poder construir en Mallou 3.400 nuevas viviendas, con la colaboración de promotores y cooperativistas.