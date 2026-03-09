Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal

La circulación estará limitada por la necesidad de realizar el montaje de una pasarela en la nueva senda peatonal y ciclista

El corte afectará a una de las mayores vías de acceso a la capital gallega

El corte afectará a una de las mayores vías de acceso a la capital gallega / Google Maps

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

El avance de las obras de la senda peatonal y ciclista Milladoiro-Intermodal provocará un corte puntual de tráfico este miércoles en una de las vías de acceso a Santiago más transitadas.

En concreto, el corte afectará al enlace que conecta la autovía AG-56 con la SC-20 y con la AP-9 en dirección Santiago, que permanecerá cerrado entre las 9.00 y las 20.00 de este miércoles 11.

Según explica la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, esta limitación en la circulación es necesaria para realizar los trabajos de montaje de una pasarela en el punto kilométrico 1+390 de la nueva senda. Una labor para la que se requiera la ocupación de la zona y la adopción de medidas especiales de seguridad.

Ramales afectados

En concreto, se verán afectados los siguientes ramales:

El ramal 72, salida de la AG-56 e incorporación a la SC-20 en dirección Santiago (Kilómetro 72 a 72+400); el ramal 70, incorporación a la AG-56 desde la SC-20 en sentido Santiago (Kilóemtro 70 a 70+400); y el ramal 71, incorporación a la AG-56 desde la SC-20 en sentido Santiago (punto kilométrico 71 a 71+900).

H.

Recreación de la senda ciclista y peatonal Milladoiro-Intermodal / Cedida

Itinerarios alternativos

Para tratar de minimizar las molestias, se habilitarán varios desvíos e itinerarios alternativos.

En cuanto al tráfico procedente de la AG-56 hacia Santiago por la SC-20, se incorporará a la SC-20 por el ramal 30 (en sentido Milladoiro), para luego efectuar un cambio de sentido en la glorieta de Milladoiro.

Noticias relacionadas

Por su parte, el tráfico procedente de la SC-20 en dirección Santiago que se incorpore a la AG-56/AP-9, deberá por la SC-20 en sentido Santiago hasta la rotonda de enlace con el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), realizar el cambio de sentido en dicha glorieta y acceder después a la AG-56/AP-9 desde la SC-20 en sentido Milladoiro por el ramal 74.

