Cien días para O Son do Camiño: cinco motivos por los que no debes perderte este festival en Santiago

Faltan solo cien días para que O Son do Camiño ponga a bailar a todo el mundo en el Monte do Gozo de Santiago.

La séptima edición del festival, que se celebrará del jueves 18 al sábado 20 de junio de 2026, se presenta como la más grande hasta la fecha y espera reunir a más de 40.000 asistentes por día.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos cinco motivos por los que no puedes perdértelo.

Cartel de primer nivel

Uno de los principales atractivos del festival compostelano es su cartel, que cada año reúne en un mismo espacio a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

Así, suele combinar grandes estrellas de pop o rock actuales con nombres destacados del panorama urbano y electrónico, además de apostar siempre por talento local.

Pero la edición de este año de O Son do Camiño -probablemente la más ambiciosa-, acercará a Santiago actuaciones inéditas como la de Katy Perry o Linkin Park.

A ello se suman artistas como Lola Índigo, Dani Martín, Biffy Clyro, Adrojack, Guitarritadelafuente o Sen Senra.

Carlos Ares, Sexy Zebras, Leire Martínez, Mvrk, D.Valentino, Ortiga, Niña Polaca o Barry B son otros de los artistas que darán mucho que hablar esta edición.

Y es que, además de caras conocidas, el festival es también una gran oportunidad para conocer nuevos artistas.

Ubicación icónica

El festival se celebra en uno de los rincones más emblemáticos de Santiago: el Monte do gozo. Un entorno natural privilegiado situado a las afueras de la capital gallega, perfecto para disfrutar de la música al aire libre.

Más allá de las vistas panorámicas a la ciudad, la ubicación apartada permite disfrutar de la fiesta por todo lo alto, una experiencia que se incrementa si optas por quedarte en el camping habilitado junto al festival.

O Son do Camiño se celebra en el Monte do Gozo, uno de los espacios más emblemáticos de Santiago / Lucía Martínez

Aquí cabemos todos

Además de los artistas confirmados para los escenarios gemelos del festival, otra de las razones por las que no debes perderte O Son do Camiño es su escenario dedicado, en exclusiva, a la electrónica: el Son Electro Repsol.

Al igual que en ediciones pasadas, este espacio electrónico completará al ambicioso cartel con grandes nombres como Aida Blanco, Bárbara Lago, Bego Martin, Carlita, Caste, DJ Gigola, Hector Oaks, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, MCR-T, Paramida, Patrick Mason, entre otros.

El camping y otras experiencias

Pero O Son do Camiño es mucho más que conciertos. Además de ofrecer unas 12 horas de música diarias, cuenta con zonas gastronómicas, interactivas, actividades y otras sorpresas que harán de cada jornada una experiencia completa inolvidable.

Para vivir la experiencia al máximo, es recomendable quedarse en el camping, parte esencial del festival.

Dormir cerca del recinto tiene muchas ventajas. Entre ellas, podrás conocer a otras personas y alargar la fiesta hasta el día siguiente. Sin duda, una de las mejores formas para vivir el festival las 24 horas.

FOMO

El FOMO (Fear Of Missing Out) es real y quien diga lo contrario miente. Tres días llenos de música, con amigos, artistas y personas por descubrir y momentos irrepetibles que hacen que quien no asista se arrepienta.

No dejes que otros te lo cuenten y vive en primera persona de uno de los principales festivales del norte de España.

Faltan solo tres meses para disfrutar de O Son do Camiño 2026. Y tú, ¿ya tienes tus entradas?