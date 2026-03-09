Clima preelectoral en Santiago: así preparan los partidos la cita con las urnas de 2027

Aunque todavía restan más de 14 meses para las elecciones municipales de 2027, en Santiago ya se hace notar el clima preelectoral –algunas voces consultadas sostienen que llevamos tres años instalados en él–. Las fuerzas políticas compostelanas ya miran de reojo a la cita con las urnas, pero antes tendrán que resolver algunas incógnitas, que deberán quedar despejadas a lo largo de este año, desde la inesperada ambigüedad mostrada por Alfonso Rueda con Borja Verea, hasta una posible reconfiguración de la izquierda, pasando por la larga lista de nombres que suenan en el PSOE. Además, es previsible que haya dos concejales más en disputa por el aumento de población, pasando de 25 a 27.

Poco lugar a la sorpresa

Donde parece haber menos dudas es en los partidos del gobierno. En el BNG nadie discute, al menos de manera pública, la figura de la alcaldesa Goretti Sanmartín como cabeza de lista en 2027. En la formación nacionalista, lo habitual es que los alcaldes obtengan la confianza de las asambleas locales para continuar, con lo que sería una sorpresa mayúscula no ver de nuevo a Sanmartín al frente.

Fuentes del Bloque señalan que en este momento se encuentran en fase de deliberación interna con respecto a los procesos de elección de sus candidaturas y, aunque ya tienen perfiladas las fechas, prefieren no revelarlas por ahora. La candidatura de Sanmartín para liderar al BNG en los comicios de 2023 se confirmó en junio de 2022, con lo que entre la primavera y el otoño debería quedar aclarado este punto.

En su socio en el Ejecutivo local, Compostela Aberta, tampoco ha habido por ahora movimientos de calado, al señalar fuentes de la formación que «non temos isto en perspectiva». Apuntan que no se ha iniciado ningún proceso de elección de candidaturas y recuerdan que en el anterior mandato se hizo después del verano, concretamente María Rozas fue elegida para liderar la lista en octubre de 2022. La tenienta de alcaldesa se perfila como la opción más probable para repetir en 2027, a expensas de posibles movimientos que produzcan algún cambio en su espacio político.

Verea espera confirmación

En las filas de la oposición, el panorama más claro parecía el del Partido Popular, hasta que el pasado lunes su líder autonómico, Alfonso Rueda, evitó confirmar a Borja Verea como candidato. El propio Verea quitó hierro a la situación, asegurando que coincide con Rueda en que deben elegir a los «mellores» y que «traballo moi duro para ser alcalde». En las filas de la formación conservadora van más allá y creen que estamos ante una «polémica artificial» que tendrían interés en mantener viva «xente doutros partidos». Las fuentes consultadas por este diario puntualizan que «o PSOE non está no seu mellor momento, polo tanto, canto peor os demais, mellor el; e o Bloque tampouco pasa por un bo momento no goberno».

Pese a que se haya deslizado como alcaldable el nombre de la número dos del partido en Galicia, Paula Prado, las mismas fuentes recuerdan que en el segundo aniversario de la victoria electoral de Rueda, el presidente de la Xunta «dixo que a Verea lle quedaba un ano para ser alcalde de Santiago». Por ello, creen que prefirió no ser explícito respecto a Verea «por respecto e por non querer que se lle pregunte tamén por outros sitios». La duda, en cualquier caso, quedará resuelta esta primavera, al ser el horizonte temporal que maneja el PP para designar a sus cabezas de lista. En las siete ciudades es una competencia exclusiva de Rueda.

Las quinielas del PSOE

Más abierto se presenta el panorama en el PSOE. El goteo de alcaldables ha sido constante en los últimos meses y ninguno ha querido hasta ahora descartarse de la carrera. El secretario xeral en Santiago Aitor Bouza, el delegado del Gobierno Pedro Blanco, la diputada autonómica Patricia Iglesias, el portavoz municipal Sindo Guinarte o el presidente de Mercasa José Miñones son los principales nombres que se han puesto encima de la mesa.

Desde las filas socialistas destacan que lo más importante es el proyecto, pero interpretan de manera positiva las quinielas en torno a quién liderará su papeleta porque «demostra que a xente mira ao Partido Socialista para poder ser a alternativa a Goretti Sanmartín». «Coas palabras de Rueda, queda claro que o PP xa dá por descontado a Verea e dá por descontado que non vai recuperar a alcaldía de Santiago», sostienen fuentes de la agrupación compostelana, con lo que insisten en que «se as principais quinielas son sobre nós, é porque os medios de comunicación e a cidadanía nos perciben como alternativa». La designación será por primarias y el calendario del proceso depende de Ferraz. Hace cuatro años, Xosé Sánchez Bugallo fue confirmado a principios del otoño.

La incógnita de los no adscritos

Otra de las grandes incógnitas es qué dirección tomarán finalmente los ediles expulsados del PSOE. Desde la ruptura del grupo municipal, algunas voces vienen especulando con la posibilidad de que Mercedes Rosón encabece una lista que aglutine a este sector. En su día, los concelleiros no adscritos no descartaron tener papeleta propia en 2027.

No obstante, desde su entorno señalan que «non estamos pensando niso de momento». De hecho, se muestran críticos con el clima preelectoral que se respira, al considerar que es una actitud «irresponsable» por parte de los partidos a más de un año para la cita con las urnas. «Iso non é priorizar o interese da cidadanía e aboca a unha parálise do Concello durante un ano», añaden, recordando que «con Bugallo pasou o mesmo e a oposición bloqueaba todo por sistema». En esta línea, llaman a las fuerzas políticas municipales a «aparcar os intereses partidistas ata a precampaña».

El factor Sumar

Precisamente Rosón fue interpelada desde las páginas de este diario el pasado mes de noviembre por el secretario general de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, para unir fuerzas en una candidatura junto a Compostela Aberta. Sumar mantiene su propuesta aunque considera que es «máis difícil» que en aquel momento porque ven a los ediles no adscritos «nunha progresiva deriva de apoio ao PP» a raíz de algunas votaciones en los últimos plenos municipales. «Iso politicamente ten difícil solución», valoran.

Con respecto a CA, afirman que en estos meses «intensificamos moito máis a relación» y elogian la gestión de María Rozas y Xan Duro. Eso sí, no creen que sea apropiado «diluír» su marca en CA y defienden un modelo de confluencia en el que «se recoñecen as partes políticas». Mientras, en Compostela Aberta entienden su espacio es «a candidatura de unidade popular». En cualquier caso, Sumar garantiza que estará en la cita electoral y que no lo hará en solitario, algo que sería «un fracaso». La formación celebrará una conferencia política en mayo en la que designará a sus referentes para las candidaturas municipales.