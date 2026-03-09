Luz Casal presenta su último disco en Santiago el 26 de marzo

La cantante gallega Luz Casal ofrecerá un concierto el próximo 26 de marzo a las 20:30 horas en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela. La actuación forma parte de la gira de presentación de su último trabajo discográfico, Me voy a permitir.

Las entradas ya están disponibles a través de Ataquilla, con precios que se sitúan entre los 50 y los 70 euros, a los que se añaden los gastos de gestión, dependiendo de la zona elegida en el recinto.

El nuevo disco se presenta como uno de los proyectos más variados y personales de la carrera de la artista. A lo largo de sus diez canciones, la intérprete muestra diferentes registros y perspectivas, reflejando distintas formas de mirar la realidad y de expresar emociones.

En este trabajo, Luz Casal se mueve con la seguridad de una trayectoria consolidada. La artista combina influencias que van desde la chanson francesa hasta el cancionero latinoamericano, sin abandonar su raíz rockera, construyendo un repertorio que alterna lo íntimo con lo enérgico.

El espectáculo que llegará a Santiago propone un recorrido entre su pasado musical y su presente creativo, poniendo en valor tanto su faceta como compositora como su reconocida capacidad interpretativa. Sobre el escenario, la cantante gallega se caracteriza por una puesta en escena directa, centrada en la emoción y en la fuerza de las canciones.

Pasado y presente

El nuevo directo que presenta la artista funciona como un vínculo entre su trayectoria y las nuevas etapas de su carrera, poniendo de relieve su doble faceta: la de compositora con una sensibilidad muy personal y la de intérprete capaz de dotar de vida propia a cada canción, ya sea de su autoría o parte del repertorio que decide versionar.

Lejos de apostar por grandes artificios escénicos, la propuesta se apoya en la sencillez y en la fuerza de la interpretación, guiada principalmente por su intuición artística. Esa forma libre de afrontar la música es, en gran medida, la que le ha permitido mantener a lo largo de los años el respaldo del público, el reconocimiento de la crítica y la estima de otros músicos, una combinación de apoyos poco habitual en la industria.

En este concierto estará acompañada por una banda formada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma “Baldo” y Borja Montenegro, músicos habituales en su proyecto artístico. Juntos ofrecerán un directo que combina temas de su nuevo álbum con algunos de los momentos más representativos de su trayectoria.