El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja

Cuando Maikel Ricoy tenía tres años, conoció a la que fue, durante mucho tiempo, su mejor amiga: La Cuca. Una burrita de Bidueira (Ourense), que vivía con sus tíos en la aldea y que él acabó heredando poco después de cumplir la década de vida.

El tiempo que pasó con el equino y los recuerdos del rural gallego durante su infancia dejaron en su corazón "una huella eterna" y le inspiraron para crear La Cuca Brunch, un local especializado en la fusión de desayuno (breakfast) y comida (lunch) que hoy está tan de moda. Su carta infinita y su decoración, repleta de motivos que evocan los días en la granja, aterrizarán la próxima semana en Compostela, cuando los picheleiros podrán disfrutar de sus más de 40 combinaciones dulces y saladas entre tostadas, gofres, huevos y tortitas.

Así es La Cuca Brunch, el nuevo local de Santiago con ambiente rústico

Según anunció el establecimiento en redes sociales, La Cuca Brunch abrirá sus puertas el 16 de marzo, una noticia que los seguidores del local han recibido con alegría. Y es que, en los años que lleva en marcha, el negocio ha sabido ganarse el favor del público con una carta basada en "la tierra" y "el producto local", que incluye sabores para todos los paladares.

Solo en el desayuno ya se puede elegir entre 16 tipos de tostadas, cinco clases de gofres y una decena de variedades de pancakes, entre los que destacan las tortitas Sweet & Salty -una versión ahumada con guacamole y cheddar-. Las Viva Vigo, ideadas como homenaje a Abel Caballero, son otra de sus creaciones originales, con las que el alcalde incluso llegó a fotografiarse el pasado mes de noviembre en la sede que el negocio tiene en esta ciudad.

Para los que prefieran algo más contundente, el local también cuenta con platos de picoteo, muchos de ellos customizados con un estilo rústico. Y es que, en este brunch de Santiago con acento gallego, no hay nada que se deje al azar, incluyendo la propia vajilla en la que llegan los pedidos.

Una buena parte de ella aterrizará sobre el mantel en recipientes hechos con figuras de animales, como ovejas, petirrojos o patos. La Turuleca Burguer, por ejemplo, se sirve en un gran recipiente con forma de gallina, y las curiosas croquetas dulces de queso y membrillo de Ricoy se colocan en el carro de un burro de cerámica.

Todo, dicen en el local, está pensado para crear "un ambiente acogedor y genuino, donde lo rural y lo auténtico se unen en la mesa". Una ilusión que se construye desde que el cliente cruza las puertas del espacio, decorado con objetos típicos de una granja y con figuras de animales a escala real como los que "formaron parte de aquellos años de inocencia y aprendizajes".

El recuerdo de una amistad, en cuatro locales

Maikel Ricoy de niño, con La Cuca. / La Cuca Brunch

La Cuca Brunch de Santiago será el cuarto local de este tipo que Ricoy abrirá en la comunidad gallega. El establecimiento, que ya cuenta con presencia en Vigo y Ourense, llegará a la capital de Galicia para competir con otras propuestas consolidadas en el universo del brunch, como el Bonsai Café y su popular terraza o las múltiples cafeterías de Santiago que ya han enamorado a los compostelanos con sus desayunos.

Pocas de ellas, sin embargo, beben de una historia tan tierna como la de La Cuca. El equino, "una burrita entrañable", forjó "un vínculo inquebrantable" con Ricoy, que sufrió un duro golpe al despedirse de ella tras 18 años "de aventuras".

"Con el paso del tiempo y su longeva edad, La Cuca se despidió. No fue solo una burrita, fue parte de una vida", explica el dueño, que "antes de ser el propietario de La Cuca Brunch" tuvo "el privilegio de ser su mejor amigo".

Su emprendimiento "nace como un homenaje a ella y a todos los animales" que le acompañaron durante su infancia, cuando pasaba las tardes en el campo con sus tíos Abilio y Juanita. Desde la próxima semana, los santiagueses podrán compartir un trozo de aquellos recuerdos sin moverse de la ciudad, mientras disfrutan de las delicias camperas de este nuevo rincón de Santiago.