Destrucción total: así quedó la vivienda que sufrió una explosión de gas en Vista Alegre, en Santiago

Una imagen tomada desde la parte trasera del edificio afectado por la explosión registrada hace varias semanas en el número 76 de la calle Vista Alegre, en Santiago, muestra el devastador alcance de la deflagración. La vivienda en la que se originó el suceso aparece completamente destruida, con gran parte de la estructura colapsada y varias estancias totalmente abiertas al exterior.

La fotografía permite apreciar con claridad los graves daños que sufrió el inmueble, especialmente en la parte posterior, donde se encontraba el piso en el que residía la persona que resultó herida en el suceso. En la imagen puede verse cómo parte de la vivienda quedó prácticamente arrasada por la explosión, hasta el punto de que algunas dependencias, como el cuarto de baño, quedaron completamente al descubierto.

El estado en el que quedó la estructura ha llevado a que se estén valorando distintas soluciones técnicas para el edificio, que sigue precintado. Entre las posibilidades que se estudian figura incluso la eventual demolición de la parte afectada, ante las dificultades que podría presentar una reconstrucción segura de la zona dañada.

La explosión, que provocó importantes daños estructurales en la cubierta y en la fachada posterior del inmueble, dejó un herido de gravedad que tuvo que ser trasladado a la unidad de quemados del hospital coruñés del Chuac. Desde entonces, el edificio permanece precintado mientras se analizan las posibles actuaciones sobre la estructura.

En el momento de la intervención, los bomberos localizaron en la vivienda dos bombonas de butano que estaban liberando gas. Las primeras investigaciones apuntan a que la fuga podría haber sido provocada de forma intencionada y que la deflagración se produjo cuando se encendió un cigarrillo, cuya chispa habría entrado en contacto con el gas acumulado en el interior del inmueble.