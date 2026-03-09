‘Gaiás en xogo’ llenará la Cidade da Cultura de juegos, talleres y arte

La Cidade da Cultura acoge el próximo sábado una jornada de actividades lúdicas centrada en el potencial artístico y creativo del juego. Bajo el título ‘Gaiás en xogo’, la iniciativa ofrecerá propuestas dirigidas a niños y niñas de entre 0 y 12 años a lo largo de todo el día en el Museo Centro Gaiás, con acceso gratuito. La programación comenzará a las 11.00 horas y reunirá un amplio abanico de actividades pensadas para construir, imaginar, investigar y divertirse. Aunque la participación es libre, algunas de las propuestas requerirán inscripción previa. El objetivo es ofrecer a la infancia un entorno seguro y estimulante que fomente la creatividad y las experiencias significativas.

Playscape deluxe

Entre las actividades destaca Playscape deluxe, una instalación artística de gran formato creada por la artista belga Cathy Bertel. Se trata de una superficie de 70 metros cuadrados formada por grandes pelotas hinchables cubiertas con hilos y cuerdas de colores tejidas a ganchillo. En este espacio, pensado para niños de entre 1 y 6 años, los participantes podrán saltar, rebotar y descubrir las formas y personajes escondidos en este original castillo de aventuras.

Los más pequeños también podrán disfrutar de A gorida dos sentidos, una instalación sensorial especialmente diseñada para ellos. A medio camino entre las artes plásticas y escénicas, esta propuesta convierte almohadas que roncan y cantan, junto con diferentes materiales, texturas y olores, en nidos de aves imaginarias. Inspirado en la idea del nido como refugio familiar, este proyecto fue reconocido en los premios FETÉN 2024 de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón.

Talleres creativos

La jornada se completará con varios talleres creativos en los que los participantes transformarán colectivamente el espacio del museo. Uno de ellos es Empaquetados, en el que los niños podrán crear y pintar grandes estructuras de letras elaboradas con cartón reciclado. La programación incluirá también Binomios creativos, un proyecto del estudio vigués Arte y Garabato que explora las posibilidades artísticas de objetos cotidianos. Por último, la Cidade da Cultura habilitará un gran espacio de experimentación libre con mantas y cubos sensoriales, piezas de construcción, juegos tradicionales gallegos y de otros lugares del mundo, así como actividades para poner a prueba la habilidad y la coordinación, como malabares, zancos, aros o un jenga gigante.