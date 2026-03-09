Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guinarte alerta do «retroceso» turístico de Santiago e pide que Raxoi actúe

«Santiago non pode converterse nun lugar de paso, debe ser un lugar de destino», subliña o voceiro socialista

Sindo Guinarte, voceiro socialista en Raxoi

Sindo Guinarte, voceiro socialista en Raxoi / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O voceiro do PSOE en Raxoi, Gumersindo Guinarte, alertou do «retroceso» nos datos turísticos rexistrados no inicio deste ano e reclamou unha «resposta clara» por parte do goberno local para reverter a situación.

«Preocúpannos moito os datos que nos deixa este inicio do ano 2026 respecto ao número de visitantes na nosa cidade», sinalou Guinarte. O voceiro socialista advertiu de que Santiago está diante dos «peores datos en ocupación media desde o ano 2018» e co «maior número de hoteis pechados en toda a década».

Lugar de destino

O dirixente socialista lembrou que esta tendencia negativa non é recente e asegurou que «levamos máis de ano e medio observando como o número de viaxeiros que chega ao aeroporto Rosalía de Castro non deixa de descender», ao tempo que tamén minguan as pernoctacións. Neste contexto, advertiu de que Santiago «segue a ser a principal porta de entrada do turismo en Galicia pero non conseguimos que os visitantes prolonguen aquí a súa estadía».

Guinarte subliñou que «Santiago non pode converterse nun lugar de paso, debe ser un lugar de destino debe ser o destino principal do turismo en Galicia», polo que considerou urxente que o goberno local actúe, «empezando polo básico que é coidar a cidade».

TEMAS

