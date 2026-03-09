Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miguel Ángel Caínzos, profesor emérito da USC, ingresa na Real Academia de Medicina de Galicia

O médico incorpórase á institución como académico numerario de Cirurxía Xeral e do Aparato Dixestivo

Miguel Ángel Caínzos ingresou como académico numerario na Real Academia de Medicina de Galicia.

Miguel Ángel Caínzos ingresou como académico numerario na Real Academia de Medicina de Galicia. / USC

L.R.

Santiago

Miguel Ángel Caínzos Fernández, profesor emérito da Universidade de Santiago, acaba de ingresar na Real Academia de Medicina de Galicia como académico numerario de Cirurxía Xeral e do Aparato Dixestivo.

Na cerimonia de ingreso, o pasado venres 6 de marzo, que contou coa asistencia do reitor Antonio López, o profesor Caínzos pronunciou o discurso ‘Avances e problemas da cirurxía xeral e do aparto dixestivo durante os últimos 50 anos’, que foi contestado polo académico numerario territorial po Vigo Pedro Gil Gil. O acto clausurouno o presidente da Academia, Francisco Martelo Villar.

Traxectoria profesional

Caínzos Fernández (A Coruña,1952) estudou Medicina na Universidade de Santiago e, no 1955, acadou a Cátedra de Patoloxía e Clínica Cirúrxica. Dedicou unha especial atención á infección en cirurxía e traballou tamén nos receptores de estróxeno en tumores de mama e ensaios clínicos. Pertence á área de Cirurxía do Departamento de Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas. A súa carreira investigadora transcorreu no grupo ‘Cirurxía experimental. Modelos de Cirurxía experimental’.

No seu haber conta, entre outros, con 61 artigos publicados, tres libros e 4 capítulos de libros, ademais de centos de colaboracións con persoal académico de todo o mundo e 12 teses dirixidas.

