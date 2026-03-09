Miguel Ángel Caínzos, profesor emérito da USC, ingresa na Real Academia de Medicina de Galicia

Miguel Ángel Caínzos Fernández, profesor emérito da Universidade de Santiago, acaba de ingresar na Real Academia de Medicina de Galicia como académico numerario de Cirurxía Xeral e do Aparato Dixestivo.

Na cerimonia de ingreso, o pasado venres 6 de marzo, que contou coa asistencia do reitor Antonio López, o profesor Caínzos pronunciou o discurso ‘Avances e problemas da cirurxía xeral e do aparto dixestivo durante os últimos 50 anos’, que foi contestado polo académico numerario territorial po Vigo Pedro Gil Gil. O acto clausurouno o presidente da Academia, Francisco Martelo Villar.

Traxectoria profesional

Caínzos Fernández (A Coruña,1952) estudou Medicina na Universidade de Santiago e, no 1955, acadou a Cátedra de Patoloxía e Clínica Cirúrxica. Dedicou unha especial atención á infección en cirurxía e traballou tamén nos receptores de estróxeno en tumores de mama e ensaios clínicos. Pertence á área de Cirurxía do Departamento de Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas. A súa carreira investigadora transcorreu no grupo ‘Cirurxía experimental. Modelos de Cirurxía experimental’.

No seu haber conta, entre outros, con 61 artigos publicados, tres libros e 4 capítulos de libros, ademais de centos de colaboracións con persoal académico de todo o mundo e 12 teses dirixidas.