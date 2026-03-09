Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»

Héctor Sánchez Bellón, compostelano de 19 años y alumno del CIFP Politécnico de Santiago, ha conseguido la medalla de oro en la especialidad de Tecnología del Automóvil en las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, celebradas del 24 al 28 de febrero en Madrid.

«Fue una gran alegría, siendo además la primera medalla de oro anunciada para Galicia», comenta a EL CORREO GALLEGO. Posteriormente, la comunidad sumó otra medalla de oro, dos platas y dos bronces. «Los allí presentes empezaron a gritar tras escuchar mi nombre y subí al podio con la bandera gallega», relata.

Fase gallega

Sánchez Bellón inició su participación en la fase gallega, en octubre, gracias al impulso de su tutor. Las pruebas incluían diagnosis de averías en sistemas eléctricos y auxiliares del motor, así como la apertura y revisión de un motor de combustión. En Galicia se enfrentó a 9 pruebas, mientras que en la fase nacional aumentaron a diecinueve.

En Madrid, compitió con 18 estudiantes. «Aunque la mayoría de las pruebas eran prácticas, algunas incluían test para evaluar conocimientos teóricos», apunta.

Gracias a este triunfo, formará parte de la selección española que competirá en el mundial WordSkills de Shanghái (China), en septiembre de 2026, y en el campeonato europeo EuroSkills, que se celebrará en Düsseldorf (Alemania) en 2027.

Actualmente cursa el segundo año del ciclo superior de Automoción y la próxima semana comenzará el periodo de prácticas de 500 horas en Formauton, en Málaga. «Mis tutores me dijeron que era buena oportunidad ya que el taller se especializa en diagnosis», explica.

Futuro

Por el momento, aún no tiene decidido su camino profesional. Algunos profesores le aconsejan estudiar ingeniería o hacer un máster y dedicarse a la docencia en FP, mientras que él incluso contempla abrir su propio taller. Lo que tiene claro es que seguirá vinculado al mundo de la automoción. «Lo sé desde que cursaba tercero de la ESO», dice. Sus tutores, José Manuel Grille y Roberto Gesto, estuvieron a su lado durante todo el proceso. «Estuvieron conmigo a pie de cañón; si no fuera por ellos no hubiera llegado hasta aquí», asegura. De cara al mundial, en verano volverá a reunirse con ellos en el instituto para continuar su entrenamiento.