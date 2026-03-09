Politólogos de varias universidades de Estados Unidos debatirán en Santiago este lunes sobre la polarización mundial

Politólogos de varias universidades de Estados Unidos debatirán en Santiago de Compostela este lunes, 9 de marzo, sobre la polarización política mundial, invitados por el Foro Económico de Galicia e Ideagov (International Center for Decentralization and Governance), una entidad con sede en la universidad compostelana (USC).

Participarán Jonathan Rodden, de la Universidad de Stanford; Erik Wibbels y Guy Grossman, de la Universidad de Pennsylvania, así como Pablo Beramendi, de la Universidad de Duke. Las profesoras María Lourerio, de la Universidade de Santiago de Compostela, y Miriam Hortas-Rico, de la Autónoma de Madrid, ejercerán de moderadoras.

La conferencia internacional 'Democracia e gobernanza global: retos e desafíos no século XXI' se celebrará en el Centro de Estudos Avanzados (parque de Vista Alegre), entre las 16,00 y las 20,00 horas.

El Centro de Estudos Avanzados, en el parque de Vista Alegre / USC

Las raíces de la hostilidad partidista, el estado actual de la democracia en Estados Unidos o la reducción de ayuda internacional serán algunos de los temas que se tratarán.

La inauguración correrá a cargo del rector de la USC, Antonio López; el secretario xeral de Universidades de la Xunta de Galicia, José Alberto Díez de Castro; el presidente del Foro Económico de Galicia, Víctor Nogueira; y el responsable de Ideagov; Santiago Lago.