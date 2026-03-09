Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Politólogos de varias universidades de Estados Unidos debatirán en Santiago este lunes sobre la polarización mundial

Las raíces de la hostilidad partidista, el estado actual de la democracia en Estados Unidos o la reducción de ayuda internacional serán algunos de los temas que se tratarán

Sala de debate del Centro de Estudos Avanzados

E.P.

Santiago de Compostela

Politólogos de varias universidades de Estados Unidos debatirán en Santiago de Compostela este lunes, 9 de marzo, sobre la polarización política mundial, invitados por el Foro Económico de Galicia e Ideagov (International Center for Decentralization and Governance), una entidad con sede en la universidad compostelana (USC).

Participarán Jonathan Rodden, de la Universidad de Stanford; Erik Wibbels y Guy Grossman, de la Universidad de Pennsylvania, así como Pablo Beramendi, de la Universidad de Duke. Las profesoras María Lourerio, de la Universidade de Santiago de Compostela, y Miriam Hortas-Rico, de la Autónoma de Madrid, ejercerán de moderadoras.

La conferencia internacional 'Democracia e gobernanza global: retos e desafíos no século XXI' se celebrará en el Centro de Estudos Avanzados (parque de Vista Alegre), entre las 16,00 y las 20,00 horas.

El Centro de Estudos Avanzados, en el parque de Vista Alegre

Las raíces de la hostilidad partidista, el estado actual de la democracia en Estados Unidos o la reducción de ayuda internacional serán algunos de los temas que se tratarán.

La inauguración correrá a cargo del rector de la USC, Antonio López; el secretario xeral de Universidades de la Xunta de Galicia, José Alberto Díez de Castro; el presidente del Foro Económico de Galicia, Víctor Nogueira; y el responsable de Ideagov; Santiago Lago.

