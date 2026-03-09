Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EFECTOS DE LA GUERRA

El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago

Después de los ataques este domingo a depósitos de almacenamiento de petróleo e instalaciones de refinación en Teherán, hoy lunes el valor del oro negro se dispara un 17%

La gasolinera Repsol de la avenida Cruceiro da Coruña, la más cara repostar este lunes en Santiago

La gasolinera Repsol de la avenida Cruceiro da Coruña, la más cara repostar este lunes en Santiago / Maps

David Suárez

Santiago de Compostela

La escalada del precio de la gasolina por culpa de la guerra en Oriente Medio continúa imparable. Tras un fin de semana en el que las fuerzas estadounidenses e israelís han bombardeado depósitos de almacenamiento de petróleo e instalaciones de refinación en Teherán, que provocaron una gran nube tóxica que cubrió la capital iraní, el valor del oro negro se dispara este lunes un 17%, lo que se traduce en que llenar el depósito medio de un coche (55 litros) este lunes en Santiago, ya supera los 100 euros.

Es por ello que desde EL CORREO GALLEGO y gracias a la página de comparador de precios Komparing.com, os mostramos dónde es hoy más caro y más barato repostar gasolina en la capital de Galicia.

Los precios más altos este lunes en Santiago

En tercera posición de las gasolineras más caras este lunes en Santiago se sitúan las que las compañías Galp y Cepsa tienen en la rúa País Vasco, en el polígono de Costa Vella. En ambos establecimientos el precio del diésel se sitúa hoy en 1,799 euros el litro y el de la gasolina en 1,649 euros litro.

La gasolinera Cepsa de la rúa País Vasco, en el polígono de Costa Vella

La gasolinera Cepsa de la rúa País Vasco, en el polígono de Costa Vella / Maps

La segunda de la tabla es la que Valcearce tiene en la vía Pasteur, en el polígono del Tambre. Este lunes repostar en esta gasolinera cuesta 1,809 euros el litro de gasóleo y 1,669 el de gasolina.

Y como la gasolinera más cara este lunes en la capital de Galicia se sitúa la que Repsol tiene en la avenida Cruceiro da Coruña. En sus surtidores el litro de diésel tiene un valor hoy de 1,845 euros el litro, mientras que el de gasolina asciende a 1,709 euros, lo que hace que llenar el depósito en ella llegue a superar los 100 euros.

¿Cuáles son las más baratas?

En el lado opuesto de la balanza encontramos tres gasolineras que equiparan sus precios como los más baratos para repostar este lunes en Santiago. Se trata de las gasolineras Plenergy, en la rúa Polonia, Petroprix, en la rúa Amio y la GVoil que hay en O Castiñeiriño, dónde el litro de diésel tiene un valor hoy de 1,699 euros el litro y el de gasolina 1,589 euros litro.

La guerra en Oriente Medio dispara los precios en la gasolinera más barata de Santiago

Gasolinera GVoil en O Castiñeiriño / El Correo Gallego

¿Hasta dónde subirá?

La pregunta que se hacen todos los conductores compostelanos es la misma: ¿Hasta dónde subirá el precio de la gasolina?

Por ahora es una cuestión que tiene difícil respuesta pero parece que, de momento, seguirá al alza, ya que tal y como aseguró este fin de semana el nuevo líder iraní, Mojtaba Jameneí, están listos para luchar al menos seis meses más contra los ejércitos de Estados Unidos e Israel.

